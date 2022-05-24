Kiptaş genel müdürüne de kulak verilmeli

TimeTürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, tüm kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artışlarıyla ilgili hükümetin alacağı kararları ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un bu konudaki dikkat çeken açıklamalarını değerlendirdi.

Büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde görülen fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılacak toplantılardan somut sonuç alınması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda birçok seçenek masaya yatırılacaktır. Bu noktada, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un aylardır dile getirdiği formüllerin devreye girmesi gerektiğini düşünüyor ve ‘aklın yolu birdir' demek istiyorum. Peki sayın Kurt, sosyal medya hesabında ve katıldığı televizyon programlarında hangi önerilerde bulunuyor?

Tek tek sıralayalım:

Kiraların artmasının en önemli nedenlerinden biri olan “Konutun yatırım aracı olarak görülmesi” tercihinin en aza indirilmesi için ne gerekiyor?

1- İlk kez konut edinecek olan vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan vergi, kredi, vade vb. kolaylıklar,

2- İkamet amaçlı olmayan (ikincil, üçüncül konut vs.) tüm konut edinme işlemlerine negatif ayrımcılık yapan, vergi, kredi ve vade düzenlemesi,

3-Kira artışlarının yasal çerçeve sınırlarında kalmasına yönelik tedbirlerin ciddiyetle uygulanması, (emlak değerinin belli bir oranında tutulması gibi)

4- Kira gelirlerinden alınan vergilerin yükseltilmesi, (aile nüfusu üzerinde olan konutlara uygulamak gibi)

5- Kiracı sayısının ve dolayısı ile kiralama amaçlı talep artışının önüne geçilmesi için, düzensiz göç ve sığınmacı sorununun ivedilikle ve radikal bir biçimde çözülmesi,

6- Üniversite öğrencilerine, kamuya ait tesislerde barınma kolaylığı sağlanması,

7- Öğrenci kaynaklı talebi azaltmak için, öğrencilere barınma imkânı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşvik verilmesi,

8- Büyük kentlerden tersine göçü arttıracak, sanayileşme ve tarım politikalarına acil dönüş yapılması,

9- Konutta arzı, kentsel dönüşüm ve yenileme yöntemi ile arttırmak için konut sahiplerine kamusal destek sağlanması,

10- İnşaat sektörüne, kentsel dönüşüm projelerinde girdi maliyetleri üzerinden destek verilerek, daha düşük maliyet ile daha çok konut yenileme becerisinin yaratılması,

11- Kamunun sosyal konut üretme kapasitesinin arttırılması…

Ali Bey, akılcı bir yaklaşımla hayata geçirilecek bu uygulamalarla hem arz hem de talep tarafını etkileyerek konuta yatırım yapma alışkanlığında yeni bir sayfa açabileceğini savunuyor.

Sırf farklı bir siyasi kadronun temsilcisi olduğu için Ali Kurt'un görüşlerini göz ardı etmenin de doğru olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta, sayın Kurt bugüne kadar 100 bin aileye barınma imkânı sunmuş olan KİPTAŞ gibi köklü bir müessesenin genel müdürüdür. Mesela sayın Kurt'un geçen ay kamuoyu ile paylaştığı, ''Konut Paketi'nde yeni konut üretimine ayrılan 30 milyar kaynak olarak kullanılabilir'' fikri gündeme alınmaya değer bir fikirdi. Böylece kaynaklar daha verimli kullanılır ve hızlı çözüm üretmenin yolu açılabilirdi. Son dönemde ekibiyle birlikte İstanbul odaklı kentsel dönüşüm projelerine imza atan Ali Bey, ''Konut fiyatlarındaki artış maalesef devam edecek'' diyerek, bu gidişatın önlenmesi için şu hususlara da dikkat çekiyor:

1. İnşaat girdi maliyetlerinin KDV oranlarında düzenleme yapılmalı,

2. Konut üretim malzemelerini ucuzlatacak sanayi yatırımlarına teşvik verilmeli,

3. Dönüşümü hızlandıracak adımlar doğru. Devlet düzenleyici, denetleyici olmalıdır.

Hizmet alanı gayrimenkul olan kamu otoritesinin böylesine kritik bir dönemde bu fikirlere kulak vermesi ve birlikte adım atılması millet hayrına olacaktır. Yoksa fiyat kaosu yarın öbür gün yine kapımızı çalar. .