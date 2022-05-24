MSB acı haberi duyurdu: ''4 şehit, 3 yaralı''

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 3 askerin çatışmada şehit düştüğünü duyurdu. Açıklamada 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Daha sonra gelen açıklamada, yaralı askerlerden P.Tğm. Abdulkadir Güler'in de kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir GÜLER, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Teğmen Abdulkadir Güler için taziye mesajı yayımladı.

MSB'den yapılan ilk açıklama şöyleydi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."