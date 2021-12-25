Alex De Souza kimdir?

Son 20 yılda spor insanlar için bir hayat felsefesi haline gelmiş durumda. Hayatının her alanında sporun farklı branşları bulunuyor. Özellikle dünya genelinde birleştirici bir güç haline gelmiş durumda olan futbol karşımıza çıkmakta. Evrensel bir spor olan futbolda oynayan her futbolcunun farklı özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Dünya futbolu ve Türk futbolu için önemli bir yere sahip olan Alex de Souza da başarıları ve yeteneği ile çok bir dönem çok konuşuldu. Türk takımlarından olan Fenerbahçe'de uzun süre top koşturan Alex De Souza orta saha mevkiinde başarılı bir futbol sergilemiştir. Peki Alex kimdir? Neden bu kadar başarılıdır? Aslen nerelidir?

Hiç kuşkusuz ki efsane futbolcular arasına ismini yazdırmış olan Alex De Souza bir devrin en iyi futbolcularından biridir. Özellikle Türk futboluna vermiş olduğu büyük katkı hiçbir zaman yadsınamaz.

Alex De Souza 14 Eylül 1977 tarihinda Brezilya'nın Curitiba şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Brezilyalı olan futbolcu, gençlik yıllarında Brasleiro Serie A ekiplerinden Coritiba'da 10 numaralı formanın sahibi oldu. 1995 ve 1997 yılları arasında Coritiba takımında top koşturma şerefine nail olan Alex De Souza bu takımda 17 maça çıkarak toplamda 5 gol atmıştır. Başarılı performansı ile göz dolduran genç futbolcu 1997 yılında kısa süre içinde aynı ligde bulunan Palmeiras takımına transfer olmuştur. 2000 yılına kadar bu takımda forma giyen başarılı futbolcu 65 maçta toplam 19 golün sahibi oldu. Alex De Souza Brezilya milli takımı ile çıktığı ilk maçında Yugoslavya'ya karşı oynamıştır. 2000 ve 2001 yılları arasında Flamengo futbol takımında oynayan başarılı futbolcu 2001 ve 2002 yılları arasında Cruzeiro futbol takımında top koşturmuştur. Genç yetenek bu iki takımda toplam 23 maça çıkarken 5 tane de gol atma fırsatı bulmuştur. 2002 Yılında uzun süre forma giydiği Palmeiras futbol takımına giden Alex De Souza Parma takımına 8 milyon Euro karşılığında transfer edilmiştir. Bu takımda 6 ay boyunca oynayan futbolcu neredeyse hiçbir maçta forma giyme şansı yakalayamamıştır. Başarılı futbolcu Alex De Souza 2002 ve 2004 yılları arasında Cruzeiro futbol takımına 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuş, bu takımda 55 maça çıkan De Souza toplam 27 gol kaydetmiştir. Brezilyalı efsane futbolcu Alex De Souza 20 Haziran 2004 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Alex De Souza 8 yıl boyunca bu takımda top koşturmuş, Süper Lig'de 3 Süper Lig Şampiyonluğu alan Alex De Souza 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanmıştır. Ayrıca Alex De Souza Fenerbahçe'de 2 kez gol kralı olma başarısını gösterirken 2007- 2008 sezonunda asist kralı olarak tarihe geçmiştir. Süper Lig'de ilk 100'ler kulübüne giren Alex De Souza asist kralı olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.Başarılı futbolcu Brezilya milli takımında ise toplam 68 maça çıkarken 21 defa fileyi havalandırmıştır. Alex De Souza kulüp takımları kariyerinde toplam 917 maça çıkarak 378 gol atıp 264 asist yapmıştır.

Alex De Souza özel hayatı nasıldır?

Dünyaca ünlü futbolcu Alex De Souza futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı. Süper Lig'de Fenerbahçe futbol takımında oynayan Alex De Souza 2000 yılında futbolcu olarak da oynadığı Coritiba'nın eski başkanının kızı olan Daianne ile hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten çiftin 2004 yılında Maria Eduarda adında bir kızı oldu. Ayrıca 2006 yılına gelindiğinde çiftin kızları Antonia de Souza hayata gözlerini açtı. İki kızları bulunan çiftin 2010 yılında oğulları Felipe dünyaya gelmiştir.