AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!

04.10.2017 09:08:25

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Son bir kaç gündür Ak Parti'de esen 'istifa' iddiaları alevlendi... Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere birçok ismin 'istifa edeceği' iddia edilirken, bu iddialar arasında Bursa ve Balıkesir dikkat çekiciydi.



Önceki gün istifa eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'la ilgili bir sıkıntı olduğunu belirtti. İddialara göre Uğur “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı verdiği, "partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam etme" kararı aldığı iddia edildi.

İL BAŞKANLARI İSTİFA ETTİRİLDİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bu arada kongre sürecinde göreve devam etmeyecek bazı il başkanlarının da istifalarının alınmasına devam ediliyor. Önceki gün Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanları istifa ettirildi.

BAŞKAN NASIL GÖREVDEN ALINIYOR?

Belediye başkanlarının hangi durumlarda görevden alınacağı 13 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirlenen esaslara göre yapılıyor.

Kanunun 44. maddesinde belediye başkanı,

- Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,

- Seçilme yeterliğini kaybetmesi (1 yıl ve üzeri hapis cezası alması),

- Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

- Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumlarında İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla görevden alınıyor.