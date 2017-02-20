20.02.2017 17:15:40

Trump'ın masrafları Obama'yı geride bıraktı

Donald Trump ve ailesinin bir aylık tatil masrafları eski Başkan Barack Obama'nın bir yıllık harcamalarını geçti.

Sözcü'nün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden bu yana Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yaptığı üç ziyaret ve oğullarının iş seyahatlerinin Amerikan halkına toplam maliyeti 11.3 milyon doları buldu.

Resmi kayıtlara göre Obama sekiz yıllık görevi boyunca senelik ortalama 12.1 milyon dolar harcamıştı.

ABD'de hükümetleri izlemekle yükümlü partiler üstü bir organizasyon olan Judicial Watch'ın başkanı Tom Fitton, Washington Post'a yaptığı açıklamada, “İşleri yürütmek için oldukça pahalı bir yol, Başkan'ın bunu anlaması gerekiyor. Başkan Trump'ı diğerlerinden ayıran şey, bir uçağı uçurmanın kaç paraya mâl olduğunu bilmesi. Güneye (Mar-a-Lago) gitmek bedava değil.” dedi.

Amerikan hazinesine 10 milyon dolarlık bir yük getiren seyahatlerde Trump için harcanan paranın büyük bir kısmını koruma masrafları oluşturuyor.

OBAMA'YI ELEŞTİRMİŞTİ, KENDİSİ ONU GEÇTİ

Trump'ın önceki yıllarda Obama'yı, halkın ödediği vergilerle yaptığı seyahatler nedeniyle eleştirdiği tweetleri ortaya çıktı.



2012'de attığı bir tweet'te Trump, “Başkan Barack Obama'nın tatilleri vergisini ödeyenlere milyon dolarlara mâl oluyor… İnanılmaz'” yazmıştı.