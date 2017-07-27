28.07.2017 12:43:48

Rusya'dan ABD'ye 'diplomatik' kısıtlama

Rusya, ABD'den Rusya'da bulunan ülkedeki diplomat sayısını 1 Eylül tarihinden itibaren azaltmasını talep etti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

ABD'nin son yaptırım kararının ardından Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi. Rusya'nın ABD büyükelçiliği tarafından kullanılan bazı mülklere de el koydu.

Rusya, ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkân tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlamasına şiddetle karşı çıkıyor.



ABD'NİN YAPTIRIM KARARLARI

"Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" başlıklı yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde 3'e karşı 419 vekilin oyu ile kabul edildi. Tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor.

Tasarıya göre Rusya'ya Ukrayna'daki adımlarıyla ilgili; İran ile Kuzey Kore'ye de nükleer ve balistik füze programları nedeniyle yaptırımlar getirilecek.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.