16.02.2017 11:18:31

Moskova'daki 'Kürt' konferansında 'federalizm' çağrısı yapıldı!

Moskova’da PYD'nin öncülüğünde düzenlenen ve İran'a yakın Kürt grupların da katıldığı konferansta, Rusya’nın Suriye için sunduğu anayasa taslağındaki ‘kültürel özerklik’ ifadesinin güçlendirilmesi için fikir birliğine varıldı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA

Suriye için Türkiye, Rusya ve İran'ın liderliğinde yapılacak olan Astana görüşmelerinden bir gün önce Rusya, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin de katıldığı bir konferans düzenledi.



PYD AYNI ZAMANDA EV SAHİBİ



PYD, aynı zamanda Moskova'daki merkezi "Kürt Kültür Otonomisi" adlı kuruluş eliyle konfernasın organizatörleri arasında yer aldı.



"KÜRT" VURGUSU



PYD ve ya YPG ABD ve Avrupa için terör örgütü olarak kabul edilse de konferansın bölgedeki tüm Kürtleri temsil ettiği iddiası ile ortaya çıkıyor. Olusturulmak istenen bu algı sebebiyle haber, uluslararası basında ve Rus medyasında "Kürt" konferansı şeklinde görüldü.



HDP ve PYD'DEN KATILIMLAR



Konferansa HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Dilek Öcalan, PYD'den de eş başkan Asya Abdullah katıldı.



IRAK'IN İRAN DESTEKLİ KÜRT PARTİSİ DE KATILIYOR



Aynı zamanda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden, İran'a yakınlığıyla bilinen KYB'den İzzet Sabır, Goran Partisi'nden de Şerko Hama Amin ve Adel Murad yer aldı.



Al Jazeera, Rudaw ve RIA kaynaı ile konferansta yaşananlar:

"CENEVRE'Yİ TANIMAYACAĞIZ"

PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, konferansta yaptığı konuşmada Cenevre görüşmelerine katılmadıkları sürece oradan çıkacak kararları tanımayacaklarını söyledi.



"ÖZERKLİ" VURGUSU



Abdullah, ayrıca Rusya'nın Suriye için sunduğu anayasa taslağında yer alan “kültürel özerklik” ifadesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Rus Haber Ajansı RAI'nin sorularını yanıtlayan Abdullah, “Suriye Kürtlerinin katılımı olmadan yapılacak hiçbir uluslararası Suriye konferansı sonuçlarını kabul etmiyoruz. Geçen Mart'ta Suriye'nin geleceği için ilan ettiğimiz federal yapı, toprak bütünlüğünün korunması için çözüm yoludur. Afrin, Kobani, Cizre'yi içine alan Kürt Federal Bölgesi düşüncesini savunacağız” dedi.

"FEDERALİZM" İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ



Konfernastaki temsilciler, Suriye'de PYD'nin kontrolünde olan bölgelerde federal bir yapı oluşturulması konusunda görüş birliğine vardı.



İRAN DESTEKLİ IRAK'LI KÜRT PARTİDEN AÇIKLAMA



KYB'den Sabır, konuşmasında “Konferans, Ortadoğu'nun haritası değişirken Kürtlerin ve Kürt topraklarının birliğini vurgulayarak uluslararası güçlere bir mesaj niteliği taşıyor” dedi.



İRAN KDP'SİNDEN DE MESJA VARDI

İran Kürdistanı Demokratik Partisi'nin de “Kürtler birdir, Kürdistan birdir” başlıklı mesajı okundu.



IRAK'IN KDP'SİNDEN KATILIM OLMADI



Konferansa IKBY lideri Barzani'nin partisi KDP katılmadı. KDP, Ankara ile yakın ilişkilere sahip. Irak'ta KYB ve Goran Partisi ile arasında gerilim olan KDP, Suriye'de de PYD ile çatışmalara ve karşılıklı alıkonulmalara varan gerginlikler yaşıyor.

"RUSYA'DAN KATILIM YOK"

Rus Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, basın toplantısında Rusya'dan da konferansa katılım olup olmadığı yönündeki soruya “Bu konuda bilgim yok. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir toplantıya katılım sağlanmayacak” yanıtını verdi.



FAKAT RUS KATILIMCILAR VAR

Ancak toplantıda Rus katılımcıların da olması dikkat çekti. Bu katılımcıların resmi görevinin olup olmadığına ve toplantıya katılım amaçlarının ne olduğuna dair detaylı bilgi paylaşılmadı.



RUSYA'NIN PYD'YE DESTEĞİ

Rusya, daha önce de Suriyeli muhalifleri Moskova'da bir araya getirmiş, bu toplantılara PYD'yi de davet etmişti. Ancak muhalifler PYD ile görüşmemişti.

23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan ilk toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı ortak mutabakat metninde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgusu vardı. Ancak Rusya, aynı toplantıda Suriye için yeni bir anayasa taslağı sundu. Taslakta “kültürel özerklik” ifadesi yer alıyordu.

Ankara için Suriye'nin toprak bütünlüğü birinci öncelik. Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı kantonlar ilan eden PYD'nin, Suriye'deki siyasi çözüm kapsamında özerklik kazanmasına kesinlikle itiraz ediyor.

Anayasa taslağı sunulmasından sonra Rusya'dan gelen açıklamalar ise dikkat çekiyor. Son olarak 8 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, PKK ile YPG'yi terör örgütleri olarak görmediklerini söylemişti.

IŞİD'le mücadele ettiği gerekçesiyle ABD'den destek gören PYD'ye Rusya da silah ve cephane desteği veriyor. Konferansta Rusya'nın desteğini artırması talep edildi.

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