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TIMETURK / YAŞAM / Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekât hesaplarken borç düşülür mü? Zekât hesaplanırken kredi kartı borcu düşülür mü?

Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekât hesaplarken borç düşülür mü? Zekât hesaplanırken kredi kartı borcu düşülür mü?

Zekât hesaplarken borç düşülür mü? Zekat verecek kişi, zekata tabi olan mallarını hesaplarken borcu hesaptan düşer. Peki ama zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekât hesaplanırken kredi kartı borcu düşülür mü? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-19 21:22:54
Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekât hesaplarken borç düşülür mü? Zekât hesaplanırken kredi kartı borcu düşülür mü?

Zekat verecek kişi, zekata tabi olan mallarını hesaplarken borcu hesaptan düşer. Peki ama zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekât hesaplanırken kredi kartı borcu düşülür mü? İşte detaylar...

Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür?

Zekât vermekle yükümlü olan kişi, elindeki zekâta tâbi olan malından kul haklarına müteallik borçlarını düşer. Hanefî mezhebinin genel görüşüne göre ödeme günü gelmiş veya gelmemiş olan borçlar bu konuda aynı hükme tâbidir. Ancak Hanefîlerden bir kısım âlimlerin görüşüne göre, sadece vadesi gelmiş olarak birikmiş ve alacaklısı tarafından talep edilen borçlar düşülür; henüz ödeme günü gelmemiş olan borçlar düşülmez. Zira bu tür veresiye borçlar genellikle alacaklıları tarafından istenmez; ödeme günü gelmiş olan borçlar istenir (Kâsânî, Bedâî', II, 6).

Şâfiî mezhebinin meşhur olan görüşüne göre ise hiçbir borç, zekâta tâbi olan malların hiçbirisinden düşülmez, dolayısıyla borçluluk hâli zekât vermeye engel değildir (Nevevî, el-Mecmû', V, 344).

Günümüzde ödeme planı uzun bir takvime bağlanmış olan ve ileriki yıllarda düzenli olarak ödenecek olan kamu, TOKİ, kooperatif, kredi türü borçlar, bütünüyle zekât malından düşülmemelidir. Zira bu ödeme takvimleri 10-20 yıllık çok uzun vadeleri kapsamakta ve insanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadırlar.

Bu bakımdan kişinin elinde bulunan zekâta tabi mallardan, sadece “o zekât yılına ait olan birikmiş borçlar, vadesi o yıl içinde dolmuş veya dolacak olan ve dolayısıyla o zekât yılı içinde hemen ödenmesi gereken borçlar” düşülmelidir. Zira zekât, yıllık bir ibadettir. (Diyanet)

Zekât hesaplanırken kredi kartı borcu düşülür mü?

Günümüzde ödeme planı uzun bir plana bağlanmış olan ve ileriki yıllarda düzenli olarak ödenecek; kamu, TOKİ, kooperatif, kredi türü borçlar, bütünüyle zekât malından düşülmemelidir. Zira bu ödeme takvimleri 10-20 yıllık çok uzun vadeleri kapsamakta ve insanlar bu borçları hemen o yılda ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamaktadırlar.

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