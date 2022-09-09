Zamdan sonra en ucuz sigara ne kadar oldu? 2022 eylül sigara zammından sonra sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigara grubuna zam geldi?

Zamdan sonra en ucuz sigara ne kadar oldu? Zamlara bir yenisi eklendi. Sigara kullanıcılarının aylardır beklediği zam eylül ayında yapıldı. 2 TL olarak yansıması beklenen zam, açıklamalara göre 1,5 TL olarak yansıtılacak. Peki ama hangi sigara grubuna zam geldi? 2022 eylül sigara zammından sonra sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar.

Zamlara bir yenisi eklendi. Sigara kullanıcılarının aylardır beklediği zam eylül ayında yapıldı. 2 TL olarak yansıması beklenen zam, açıklamalara göre 1,5 TL olarak yansıtılacak. Peki ama hangi sigara grubuna zam geldi? 2022 eylül sigara zammından sonra sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar.

2022 Eylül sigara zammı

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş" paylaşımında bulundu.

Daha önceki zam için Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar; "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Zamdan sonra en ucuz sigara ne kadar oldu?

Şu an için en düşük sigara fiyatı JTI grubunda 27,5 TL olarak satılıyor. Zammın ardından bu fiyatın 29 TL olması bekleniyor. Sigara zammının hangi gruba geldiği öğrenildikten sonra güncel sigara fiyatları ve en düşük sigara fiyatını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

2022 eylül sigara zammından sonra sigara fiyatları ne kadar oldu?

Zam sonrası güncel sigara fiyatları listesi henüz yayımlanmadı. Fiyatlar paylaşıldığında detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.