8 Eylül sigara zammı | Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi?

8 Eylül sigara zammı son dakika haberi! TBP Başkanı sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Sigara fiyatları için beklenen zam uygulandı. Peki ama Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara grubuna kaç TL zam geldi? İşte detaylar.

8 Eylül sigara zammı son dakika haberi! TBP Başkanı sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Sigara fiyatları için beklenen zam uygulandı. Peki ama Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara grubuna kaç TL zam geldi? İşte detaylar.

8 Eylül sigara zammı

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına beklenen zammın geldiğini açıkladı. Aybaş "Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş" açıklamasını paylaştı.

Hangi sigara grubuna kaç TL zam geldi?

Aybaş'ın yaptığı açıklamanın ardından hangi sigara grubuna zam geldiği merak konusu oldu. Zam uygulanacak sigara isimleri henüz paylaşılmadı. Açıklamanın ardından detaylar haber sitemizde yer alacak.

Sigara fiyatlarına zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına yıl başında gelen 2 TL'lik zammın ardından yine 2 TL zam gelmesi bekleniyordu. Son dakiak yapılan açıklama ile 1,5 TL zam geldiği belirtildi.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Daha önce geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı. Şimdilerde tekrar zam uygulandı.