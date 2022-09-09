Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Hangi sigaralara zam geldi? En ucuz sigara kaç para?

Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Kullanıcıların beklediği zam direkt olarak sigara fiyatlarına yansıtıldı. Peki ama hangi sigara grubuna zam geldi? Zam ne zaman uygulanacak? Hangi sigaralara zam geldi? En ucuz sigara kaç para? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Sigaraya ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Kullanıcıların beklediği zam direkt olarak sigara fiyatlarına yansıtıldı. Peki ama hangi sigara grubuna zam geldi? Zam ne zaman uygulanacak? Hangi sigaralara zam geldi? En ucuz sigara kaç para? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı açıklamayla sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurmuştu.

Hangi sigaralara zam geldi?

Aybaş'ın açıklamasının ardından hangi sigara grubuna zam geldiği merak konusu oldu. Zam uygulanacak olan sigara grubu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Bilgilendirme yapıldığında haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

En ucuz sigara kaç para?

Güncel sigara fiyatlarına göre JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olarak satılıyor. Zammın ardından en düşük sigara fiyatı 29 TL olarak güncellenmiş olacak.

Sigaraya neden zam yapılıyor?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son sigara zammı için; "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " açıklamasını yapmıştı.