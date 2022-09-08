Son sigara zammı ne kadar? Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Tütün ürünlerine ne kadar zam geldi?

Son sigara zammı ne kadar? Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan sigara zammı, bu ay uygulandı. 2 TL beklenen zam için açıklama yapıldı. Peki ama gerçekten sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Tütün ürünlerine ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları ve zammı.