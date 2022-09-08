Son sigara zammı ne kadar? Sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Tütün ürünlerine ne kadar zam geldi?
Son sigara zammı ne kadar? Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan sigara zammı, bu ay uygulandı. 2 TL beklenen zam için açıklama yapıldı. Peki ama gerçekten sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Tütün ürünlerine ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları ve zammı.
2022-09-08 17:01:34
Geçtiğimiz ay duyurusu yapılan sigara zammı, bu ay uygulandı. 2 TL beklenen zam için açıklama yapıldı. Peki ama gerçekten sigaraya 1,5 TL zam mı geldi? Tütün ürünlerine ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları ve zammı.
Son sigara zammı ne kadar?
Son dakika açıklamasıyla Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Aybaş, bir sigara grubuna 1,5 TL zam geldiğini açıkladı.
Tütün ürünlerine ne kadar zam geldi?
Sigara fiyatlarına yıl başından bu yana sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılarak zam uygulanmıştı. Daha sonra totalde 2 TL zam uygulandı. Bir sonraki zammın da 2 TL olması bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre 1,5 TL zam yansıtıldı..
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