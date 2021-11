'Yemeden-içmeden' kutlama olmaz

Bugün 'Dünya Sandviç Günü' olduğunu biliyor muydunuz; peki 'Dünya Yumurta Günü'nün ne zaman olduğunu ya da 'Ne İstersen Ye' gününün ne zaman kutlandığını?

Günümüzde her yıl 11 Mayıs “İstediğini Yeme” veya “Ne İstersen Onu Ye Günü” olarak kutlanıyor. Birbirinden ilginç hafta ve günlerde insanlar beklentilerine karşılık bulmaya çalışırken üreticiler ve firma sahipleri de bu gün ve haftaları en iyi şekilde değerlendirebilmenin derdinde.

İşte çok farklı alan ve ortamlarda kutlanan "gıda" etkinliklerinden en dikkati çekenler:

Sandiviç kontundan günümüze

Sadece ülkemizde değil elbette dünya geneline özgü birbirinden çok farklı özel gün ve haftalar bulunuyor. Bunlardan birisi de Sandviç Günü ve 3 Kasım Dünya Sandviç Günü olarak kutlanmakta. Bir söylentiye göre 4. Sandwich Kontu Montagu'nun kahyası, iki dilim ekmek arasına et koyarak bir atıştırmalık hazırlamış ve sonraları bu atıştırmalıktan isteyenlerin “Sandwich'inkinden olsun!” demeleri yeterli olmuş. Bugün de çok farklı çeşidi bulunan ve dilimize “sandviç” olarak yerleşen yemeğin ortaya çıkışı enteresan.

Yumurta gününde yumurtanın faydaları

Çocuk, genç ve yetişkinlere, bağışıklık sisteminden beyin fonksiyonlarına çok sayıda fayda sağlayan yumurta, özel bir kutlamayı fazlasıyla hak eden besinler arasında yer buluyor. Ekim ayında dünya çapındaki yumurta hayranları, yumurtanın gücünü ve tüm besinsel ve çevresel faydalarını kutluyor. Her yıl Ekim ayının ikinci Cuma günü kutlanan küresel etkinlik, herkesi yumurtaların dünyadaki insanları desteklemek için yaptığı eşsiz katkıyı onurlandırmaya davet etmekten de geri kalmıyor

Amerikan başkanının "dondurma saplantısı"

Her yıl temmuz ayının üçüncü haftası kutlanan Dünya Dondurma Günü etkinlikler de artıyor. Bu kutlamalar 1984 yılından beri sürüyor. Herkesin en sevdiği tatlının lezzetini kutlanıyor. Dondurma, içine şeker katılmış çeşitli meyve suları ya da sütten dondurulmak suretiyle elde edilen soğuk bir tatlı.Amerikan Başkanı Ronald Reagan tarafından yapılan resmi bir bildiri ile oluşturuldu. O zamanlar sadece 15 Temmuz 1984'de bir kez kutlanacaktı. Ancak dondurma endüstrisi her yıl bu geleneği devam ettirmeye karar verdi. Bu da şimdi bir gelenek haline geldi ve tüm dünyaya yayıldı.

Mısır sadece evde ve sinamada patlatılmaz

Patlamış mısır sinemada ya da evde, ailece veya arkadaş ortamlarında neşemize neşe katan bir lezzet. Her sene tam 19 Ocak'ta kutlanan Patlamış Mısır Günü, ya da orijinal adıyla ‘Popcorn Day'herkesin severek tükettiği patlamış mısırın kutlandığı gün olarak geçer. Patlamış mısır neredeyse her şeyin yanına gider ve her kutlamanın bir parçasıdır. Çeşitli özel günlerde, aile toplantılarında, sevgili ile baş başa bir akşamda veya arkadaşlarla toplanınca tüketilen, hem yapımı kolay, hem de tadı oldukça güzel bir yiyecek olduğundan, patlamış mısırın yeri bizler için bir ayrı.

Bedava patates dağıtımı

Kızartma yöntemiyle yapılması birtakım zararlar oluştursa da dünyanın en sevdiği atıştırmalıkların başında patates kızartması yer alıyor.Hey yıl 13 Temmuz tarihi Dünya Patates Kızartması günü olarak kutlanıyor.Patatesi ile ünlü ilimiz Niğde'de belli bir dönem halka bedava patates dağıtma gibi girişimler de kamuoyunda ilgi odağı olmuştu.



Çikolata tüketmenin uluslararası zevki

Çikolatayla ilgili olarak birçok ülkede farklı özel günler kutlanmakta. Her yıl 28 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gün kutlanmaktadır. Öte yandan ABD Ulusal Şekerlemeciler Birliği'ne göre Dünya Çikolata Günü 13 Eylül'de düzenleniyor.Etkinlik kapsamında çikolata tüketilmekte; çikolatanın tarihine, faydalarına ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. Kesin olmamakla birlikte bazı kaynaklara göre bu günün kutlanması, çikolatanın 1550 yılında ilk kez Avrupa'ya gelmesi ile ilişkilendirilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.