Volkswagen elektrikli: ID.5 geliyor!

Volkswagen'in yazılım odaklı bir marka olma yolculuğundaki önemli modellerinden biri olacak e-SUV coupe modeli ID.5, en yeni teknolojik ve uzaktan güncelleme (over-the-air-update) sistemleriyle geliyor.

Volkswagen, ID.3 ve ID.4'ün ardından ID.5 ile elektrikli model ailesini genişletiyor. Uzun mesafeli sürüşler için uygun 520 km'ye kadar menzil sunan ID.5, arkadan itişli 174 PS Pro2 veya 204 PS Properformance3 isimli olmak üzere iki güç seçeneği ile pazara sunuluyor.

Ailenin en güçlü versiyonu, ID.5 GTX ise 299 PS dört tekerlekten çekişli güç seçeneğiyle 0–100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor.

ID.5, markanın MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayalı olarak üretilecek premium standartlara sahip yeni nesil SUV modeli olarak dikkat çekiyor. ID.5 yeni bilgi-eğlence ve destek sistemleri ve gelişmiş platformu sayesinde oldukça geniş iç mekan hacmine sahip. ID.5 bağlantılı ve uzaktan güncelleme (over-the-air updates) sistemine uygun olarak geliştirilmiş.

Sürdürülebilir Ulaşım Ekosistemi

Açıklamaya göre ID.3 ve ID.4 modelleri gibi Almanya'daki Zwickau fabrikasında üretilen ID.5'in üretimi karbon-nötr olarak gerçekleşiyor. Araç, çevreci enerji veya IONITY'nin hızlı şarj ağından şarj edilirse, neredeyse sıfır emisyonla kullanılmaya devam ediliyor. Volkswagen 2030 yılına kadar araç başına karbon emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor. Marka, "Way to Zero" stratejisi çerçevesinde 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Elektrik Verimliliği

Açıklamaya göre ID.5, 77 kWsa kapasiteli bataryada depolanan enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için 0,26'lık bir sürtünme katsayısına imza atıyor.

3.0 Yazılım Nesli ve Uzaktan Güncelleme (Over The Air Updates)

ID.5 ve ID.5 GTX, yeni donanımlar ve yeni 3.0 yazılım nesli ile donatılıyor. Bu sayede yazılım güncellemeleri ve ek fonksiyonlar uzaktan güncelleme sistemiyle aktarılabiliyor. Araç bu sayede her zaman güncel kalıyor. Travel Assist bir düğmeyle etkinleştiriliyor ve yeni fonksiyonlar da dahil olmak üzere farklı sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor.

Akıllı Alan Kullanımı

Otomobil kompakt boyutlarına rağmen geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. 4,60 metre uzunluğa ve 2,77 metre aks mesafesine sahip ID.5, bir üst segment SUV araçlar kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Dinamik coupe tasarım tavan çizgisine karşın arka koltuktaki yolculara geniş bir baş mesafesi ve ferahlık sunuyor. Modern ve rahat bir tasarım temasıyla dikkat çeken iç mekanı kaliteli malzemeler tamamlıyor. Arka koltukların pozisyonuna bağlı olarak bagaj hacmi 549 ile 1.561 litre arasında değişiyor.

İki Ekran ve Çevrimiçi Sesli Kontrol

ID.5'in kokpitindeki tüm kumanda ve kontroller biri direksiyonun arkasında ve diğeri ise orta konsolda bulunan 12 inç iki adet ekranda toplanıyor. Sürücünün önündeki ekran, çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerinden kontrol edilebiliyor. Ortadaki bilgi-eğlence ekranı ise dokunmatik olarak kumanda ediliyor. Ayrıca internet bağlantısıyla "Cloud" verisinden yararlanan ve "Hello ID" komutu ile etkinleşen sesli komut kontrol fonksiyonu da bulunuyor.

Artırılmış Gerçeklik İle Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı (Head Up Display)

Artırılmış gerçeklik özelliğine sahip renkli ek bilgilendirme ekranı "head-up display" (HUD) ile Volkswagen, ID.5'te ileri teknolojide bir seçenek sunuyor. Sistem, içerikleri gerçek yaşam ortamıyla harmanlıyor. Örneğin navigasyona ait yönlendirme okları gerçeğe en yakın bilgi gösterimi için sürücünün görüş alanı içinde aracın yaklaşık 10 metre önünde görünecek şekilde ön cama yansıtılıyor.

İleri Seviye Aydınlatma Teknolojisi

ID.5, hem içeride hem dışarıda en modern aydınlatma teknolojileriyle donatılıyor. Sürücü anahtarıyla araca yaklaştığında, farlar ve stop lambaları yanıyor ve aynalardaki projektörler ID. ailesinin 'parmak izini' zemine yansıtıyor. Hem farlar, hem de stop lambalarında en güncel IQ.LIGHT LED teknolojisi kullanılıyor.

Aydınlatma, aracın iç kısmında da önemli bir rol oynuyor. Tavan, gösterge paneli, kapılar ve ayak bölümündeki ortam aydınlatması, kullanıcının tercihine göre farklı renklerde ayarlanabiliyor. ID.5'in aydınlatma konseptinde ayrıca ID.Light. ID. Light, aracın sürüşe hazır olup olmadığını, navigasyona göre hangi yöne dönmesi gerektiğini veya bataryanın şarj olup olmadığını bildiriyor. ID. Light potansiyel risklere karşı örneğin kör noktada araçlar olduğunda veya aracın önündeki trafik hızla yavaşladığında, sürücüyü uyarıyor.

Üç Farklı Güç Seçeneği

Volkswagen'in e-SUV coupe modeli üç motor seçeneğiyle pazara sunulacak. 174 PS gücündeki ID.5 Pro'da ve 204 PS gücünde ID.5 Pro Performance'da arkada konumlandırılan bir elektrik motoru devreye giriyor. ID.5 GTX'te ise biri önde ve diğeri arkada olmak üzere iki adet elektrik motoru görev yapıyor. İki motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi 299 PS güç üretiyor ve ailenin amiral gemisini 0'dan 100 km/s hıza 6,3 saniyede ulaştırıp 180 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.

Tüm ID.5 motor seçenekleri, 77 kWsa enerji (net) depolayabilen yüksek kapasiteli bir batarya ile donatılıyor. Bu, ID.5 Pro ve ID.5 Pro Performance versiyonlarının 520 km'ye (WLTP) varan öngörülen menzile ulaşmasını sağlıyor. Yolcu bölümünün altında konumlandırılan batarya alanı ağırlık merkezinin yere yaklaştırırken, aynı zamanda ön ve arka aks arasındaki yük dağılımını da dengeliyor.

Ailenin amiral gemisi dört tekerlekten çekişli ID.5 GTX ise 480 km (WLTP) öngörülen menzile sahip. ID.5 modelleri 135 kW'a kadar DC (doğru akım) hızlı şarj istasyonlarında şarj edilebiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında 30 dakika içinde WLTP'ye göre ID.5'te 390 km, ID.5 GTX'te 320 km için enerji depolayabiliyor.

chip.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.