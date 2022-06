Yaz aylarının vazgeçilmezi: 10 Meyveli Dondurma Tarifi

Yaz aylarının serinleten yiyeceklerinden dondurma, küçükten büyüğe herkesin mutluluk sebebi. Diğer tatlı çeşidine göre hem çok sağlıklı hem de leziz olan dondurmanın birbirinden farklı 10 tarifini sizler için paylaşıyoruz.

Konu dondurma olunca, herkesin bir tercihi var elbette. Çikolatalı seven meyveli sevmeyebilir, meyveli dondurma sevenler vanilyalı, karamelli dondurmaya mesafeli olabilir! Dondurma, aklınıza gelebilecek her çeşit kuru meyve, yaş meyve ile hazırlandığı gibi cevizli, fıstıklı, çikolatalı, karamelli olarak da birbirinden zengin tatlara bürünebiliyor. Belki de her damak tadına hitap edebildiği için bu kadar çok seviliyor.

Dondurmayı genelde dışarıda yesek de evde meyveli dondurma yapımı oldukça kolay. Meyvelerden dondurma yapımı için biz tarifimizde kremayı tercih etsek de dileyenler kıvam verici özelliğiyle de dondurma yapımının en önemli maddesi salepli meyveli dondurma tarifi yapmak da mümkün. Çilek, karpuz, limon, şeftali ve daha bambaşka meyvelerden dondurma yapımı için tarifleri sizin için derledik. Buyurun evde meyveli dondurma yapımı için detaylar…

Evde meyveli dondurma yapımı için hazırladığınız karışımı dökeceğiniz kalıbınız mutlaka kuru olmalı. Dondurma yapımı için hazırladığınız karışımı kaplarınıza döktükten sonra kabı tezgaha vurarak hava kabarcıklarını yok edebilirsiniz.

Dondurmayı sevenler, hafif, sağlıklı ve enfes tatlılara da pek hayır diyemiyor! Dondurmalı farklı tatlı tarifler arayanlar için Floransa Bisküvili Dondurmalı Sandviçler veya Dondurmalı Piramit Pasta Yaz günlerini serin bir lezzet bombasına dönüştürebilir.

Meyveli dondurmalar kadar ferah ve lezzetli diğer dondurmalı tatlılar için de sizi yazımıza davet edelim!

1) Hindistan Cevizi ve Ananaslı Hawaii

Hindistan cevizi ve ananasla sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz tropik ada hissiyatı yaşatan ferahlatıcı bir ev yapımı meyveli dondurma kup tarifiyle karşınızdayız

2) Limonlu Dondurma Tarifi

Limonlu dondurma ne siyah ne de beyazdır, gridir, çoğunlukla sevilir. Limonlu verdiği ferah tat ile yalnızca tatlı olarak servis edebilirsiniz, şekerini biraz kısıp yemek arasında damağı yenilemek için sorbe gibi de servis edebilirsiniz. O zaman mutfağa geçip Limonlu Dondurma yapmaya başlayalım!

3) Mango ve Çilek Rüyası

Kremsi beyaz çikolatasıyla Magnum dondurmasının çilek ve mango ile buluşmasına şahitlik ediyoruz. Mango ve çilekle lezzetlenen meyveli dondurma tarifi için buyurun!

4) Orman Meyveli Vegan Dondurma

Gösterişli bir ev yapımı meyveli dondurma sunumuyla misafirlerinize keyif verin. Magnum Vegan dondurmanın lezzetini orman meyveleriyle birleştiriyoruz. Malzemeler hazırsa tarifimize geçelim!

5) Vişneli Dondurma Kupları

Limon sosu ve vişnenin ekşiliğini bezelerin tatlı hissiyle dengeleyin. Bizce vakit kaybetmeden lezzetiyle hayran kalacağınız vişneli dondurma kupları tarifimizi deneyin!

6) Karadutlu Acıbadem Topları

Geleneksel acıbadem kurabiyesinin ev yapımı meyveli dondurma ve bitter çikolatayla sunumu göz kamaştırıyor. Karadutlu acıbadem topları tarifimize bakmadan geçmeyin!

7) Muzlu Dondurma

Muzdan dondurma yapımı çok kolay ve ortaya çıkan dondurma bir o kadar lezzetli. Ev yapımı dondurma tarifleri arasında ilgi göreceğine inandığımız bu farklı muzlu dondurma tarifi için reçetemize bir göz atın.

8) Şeftalili Dondurma

İçinde krema da olduğu için, adına kremalı şeftalili dondurma da diyebileceğimiz şeftalili dondurma tarifi nasıl yapılır merak edenler için buraya tatlı bir lezzet bırakıyoruz.

9) Karpuzlu Dondurma

Evde karpuzlu dondurma yapımı, meyvenin kolay ezilmesi ve zahmetsizce işlenmesi bakımından belki de en kolay ev yapımı dondurmalardan biridir. Karpuzlu dondurma tarifi arıyorsanız, tarifimize bir göz atın ve karpuzlu dondurma nasıl yapılır diye düşünmeden mutfağa girin.

10) Çilekli Dondurma Tarifi

Malzemeler

250 gram çilek, dondurulmuş

Yarım su bardağı şeker

su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı krema, soğuk

1 tatlı kaşığı limon suyu

Çilekli Dondurma Nasıl Yapılır?

Dondurulmuş çilekleri mutfak robotuna alıp üzerine toz şeker ekleyin, püre kıvamı alana dek çekin.

Krema, süzme yoğurt ve limon suyu ekleyip çekin.

Buzluğa sığacak bir kalıba alıp, 30 dakika buzlukta bekletin.

Buzluktan çıkarın ve çırpma teliyle çırpın. Tekrar buzluğa alın. Bu işlemi 2 defa tekrarlayın.

Servis edin.

Kaynak: yemektekeyifvar .