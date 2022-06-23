Kademe-dereceye göre Temmuz hemşire maaşları | 9/1-7/2-6/3-5/1-4/2-3/3 zamlı hemşire maaşı ne kadar? (Lise-Üniversite)

Kademe-dereceye göre Temmuz hemşire maaşları | 9/1-7/2-6/3-5/1-4/2-3/3 zamlı hemşire maaşı ne kadar? (Lise ve Üniversite mezunu kademe ve dereceye göre hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacağı şu sıralar oldukça fazla araştırılıyor. Temmuz ayına sayılı günler kala memurlar maaşlarında olacak artışı şimdiden hesaplamaya başladı. Tahminlere göre memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40 oranında bir zam yapılacak. Haziran enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak ve hemşire maaşlarına kademe ve dereceye göre ne kadar zam yapılacağı netlik kazanacak.

Kademe-dereceye göre Temmuz hemşire maaşları | 9/1-7/2-6/3-5/1-4/2-3/3 zamlı hemşire maaşı ne kadar? (Lise ve Üniversite mezunu kademe ve dereceye göre hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacağı şu sıralar oldukça fazla araştırılıyor. Temmuz ayına sayılı günler kala memurlar maaşlarında olacak artışı şimdiden hesaplamaya başladı. Tahminlere göre memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 40 oranında bir zam yapılacak. Haziran enflasyonu 4 Temmuz'da açıklanacak ve hemşire maaşlarına kademe ve dereceye göre ne kadar zam yapılacağı netlik kazanacak.

Milyonlarca memur 2022 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranının ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Kovid-19 salgınında ön saflarda savaşan hemşireler de maaşlarının Temmuz ayında kaç TL olacağını merak ediyor. Memur maaş zamlarına ilişkin Numan Kurtulmuş'tan flaş bir açıklama geldi. Bir televizyon programına katılan Numan Kurtulmuş "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor." dedi. Bu açıklamanın ardından tüm çalışanlar gibi hemşirelerde de kademe ve dereceye göre Temmuz maaş zamlarını hesaplamaya başladı.

Kademe-dereceye göre Temmuz hemşire maaşları

9/1 kademe ve derecedeki bir hemşire mevcut koşullarda 8,975 TL civarı maaş alıyordu. 2022 Temmuz ayında ise ortalama olarak bu maaşta yüzde 40 oranında artış yapılacak.

9/1-7/2-6/3-5/1-4/2-3/3 zamlı hemşire maaşı ne kadar?

2022 yılında üniversite mezunu derecesinde Lisans-5/1 hemşire 2022 ocak ayında 6.390 TL maaş aıyordu. Ocak ayında yapılan zamla birlikte 5-1 hemşire maaşı 8147 TL'ye çıktı. Temmuz zammı ile birlikte bu rakamın yüzde 40 oranında artması bekleniyor.

Lisans emzunu 9/1 kademe ve derecedeki bir hemşire Ocak ayında 7.434 TL maaş alıyordu. Yüzde 35 ile yüzde 40 arasında memur zammı yapılırsa hemşire 9'a 1 maaşı da 10 bin 100 TL ile 10 bin 300 seviyesine çıkacaktır.

2/5 kıdem ve derecedeki bir hemşire 2022 Ocak net maaşı 4.308,81 + sabit ek ödemesi ise; 2.421,19 TL, toplam ücret ise: 6.730,00 TL civarında ydı.

10/2 Lise mezunu hemşire maaşları ise 4.009,00 TL, sabit ek ödemesi ise; 1.972,00 TL, toplam ücreti ise 5.981,00 TL civarındaydı.

Hemşire Temmuz maaşı ne zaman belli olacak?

4 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Haziran enflasyon rakamları ile memurlara yapılacak 6 aylık enflasyon zammı belli olacak. Memur zamları 4 Temmuz'da netlik kazanacak.

Hemşire maaşı yılda kaç kere artar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hemşire olarak görev alanlar yılda iki kere maaşlarına zam alırlar. Memurlar ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre ve tolu sözleşme zam oranlarına göre maaş alır.

2022 Ocak memur zamlı maaşları

Vali - 28569

Genel müdür (1/4) 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 10869

Memur (Lisans - 9/1) 6727

Öğretmen (1/4) 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 18899

Başkomiser (3/1) 10863

Polis memuru (8/1) 9515

Uzman doktor (1/4) 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) 8147

Mühendis (1/4) 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) 6999

Araştırma görevlisi (7/1) 10535

Vaiz (1/4) 8724

Avukat (1/4) 10593

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