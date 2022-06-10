WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir? Her daim yeniliklere açık ve kendini güncel tutan WhatsApp ekibi, yeni bir projeyle, profil fotoğrafı ayarlarını güncelledi. Peki ama profil fotoğrafı nasıl istediğimiz kişilere kapatılır? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Her daim yeniliklere açık ve kendini güncel tutan WhatsApp ekibi, yeni bir projeyle, profil fotoğrafı ayarlarını güncelledi. Peki ama profil fotoğrafı nasıl istediğimiz kişilere kapatılır? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir?

WhatsApp'ın yeni özelliği, profil fotoğrafı gizleme ile, kullanıcıyayeni imkanlar sağlanmış oldu. Profil fotoğrafının görünürlüğünden rahatsız olan kişiler için gelen özellik için kısa bir işlem yeterli oluyor.

WhatsApp uygulamasında sağ üstte yer alan üç noktaya tıklayın.

Çıkan bölümden, ayarlara tıklayın.

Son olarak hesap seçeneğini tıklayıp gizlilik seçeneğinizi seçin.

Profil resmini seçen ve kişinin karşısına;

herkes, kişiler, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse seçenekleri çıkacaktır.

Dilediğiniz şeçeneği işaretleyerek, profil fotoğrafınızın ulaşacağı kişiler hakkında bir özgürlüğe sahip olmuş olacaksınız.

WhatsApp destek ücretli mi, ücretsiz mi?

WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek geliştirilmiş, Android ve iPhone'da kullanmak üzere ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulamadır.