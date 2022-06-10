DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,0871 ₺

EURO

18,0250 ₺

ALTIN

1.011,93 ₺

BİST

2.568,01 ₺

TIMETURK / YAŞAM / WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir? Her daim yeniliklere açık ve kendini güncel tutan WhatsApp ekibi, yeni bir projeyle, profil fotoğrafı ayarlarını güncelledi. Peki ama profil fotoğrafı nasıl istediğimiz kişilere kapatılır? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

39 Dakika Önce
2022-06-10 15:33:18
WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır?

Her daim yeniliklere açık ve kendini güncel tutan WhatsApp ekibi, yeni bir projeyle, profil fotoğrafı ayarlarını güncelledi. Peki ama profil fotoğrafı nasıl istediğimiz kişilere kapatılır? WhatsApp yeni özellik fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

WhatsApp profil fotoğrafı nasıl gizlenir?

WhatsApp'ın yeni özelliği, profil fotoğrafı gizleme ile, kullanıcıyayeni imkanlar sağlanmış oldu. Profil fotoğrafının görünürlüğünden rahatsız olan kişiler için gelen özellik için kısa bir işlem yeterli oluyor.

WhatsApp uygulamasında sağ üstte yer alan üç noktaya tıklayın.

Çıkan bölümden, ayarlara tıklayın.

Son olarak hesap seçeneğini tıklayıp gizlilik seçeneğinizi seçin.

Profil resmini seçen ve kişinin karşısına;

herkes, kişiler, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse seçenekleri çıkacaktır.

Dilediğiniz şeçeneği işaretleyerek, profil fotoğrafınızın ulaşacağı kişiler hakkında bir özgürlüğe sahip olmuş olacaksınız.

WhatsApp destek ücretli mi, ücretsiz mi?

WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek geliştirilmiş, Android ve iPhone'da kullanmak üzere ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulamadır.

WhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır?
İLİŞKİLİ HABERWhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır?
WhatsApp sesli aramada kaç kişi aranabiliyor? WhatsApp en fazla kaç kişi aranıyor? WhatsApp maksimum arama kapasitesi
İLİŞKİLİ HABERWhatsApp sesli aramada kaç kişi aranabiliyor? WhatsApp en fazla kaç kişi aranıyor? WhatsApp maksimum arama kapasitesi
WhatsApp profil gizleme nedir? WhatsApp profil gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ın yeni özelliği
İLİŞKİLİ HABERWhatsApp profil gizleme nedir? WhatsApp profil gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ın yeni özelliği
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş