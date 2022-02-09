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WhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır?

WhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır? WhatsApp'ın en güzel özelliklerinden biri senkronize bir şekilde hem telefon hem de bilgisayar üzerinden kullanılıyor olması. Bazı özellikler bilgisayar üzerinden desteklenmese de kullanım kolaylığı sunan WhatsApp'a bir kod ile bağlanabilirsiniz. Peki WhatsApp web'e nasıl giriş yapılır? WhasApp bilgisayara nasıl bağlanır, kare kod nasıl okutulur? İşte merak edilen bütün detaylar...

29 Dakika Önce
2022-02-09 17:35:19
WhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır?

WhatsApp Web giriş | WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır? WhatsApp'ın en güzel özelliklerinden biri senkronize bir şekilde hem telefon hem de bilgisayar üzerinden kullanılıyor olması. Bazı özellikler bilgisayar üzerinden desteklenmese de kullanım kolaylığı sunan WhatsApp'a bir kod ile bağlanabilirsiniz. Peki WhatsApp web'e nasıl giriş yapılır? WhasApp bilgisayara nasıl bağlanır, kare kod nasıl okutulur? İşte merak edilen bütün detaylar...

WhatsApp bilgisayarda nasıl açılır nasıl bağlanır?

WhatsApp kullanıcıları için her yıl kendini daha da geiştiriyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp bilgisayar üzerinden de kullanılabiliyor. Hem de veri kaybı olmadan ya da aktarılması gerekmeden!

WhatsApp web uygulamasını dilerseniz bilgisayarınıza indirebilir, dilerseniz de direkt olarak "web.whatsapp.com/" adresinden giriş yapabilirsiniz. Eğer bu adımların hepsi zor geliyorsa internet çubuğuna "WhatsApp web" yazmanız da yeterli olacaktır.

WhatsApp Web giriş

WhatsApp'ın kendi sitesi "web.whatsapp.com/"ne giriş yaptıktan sonra bağlantı yapmak istediğiniz telefon için seçenekler çıkacaktır. Android ve Apple gibi. Birini seçtikten sonra teleonunuzdan WhatsApp'agirin ve sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Bağlı cihazlar seçeneğine tıklayıp, QR kodunu okutun.

Telefonunuza bildirim gelecek ve giriş yapmış olacaksınız. .

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