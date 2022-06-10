WhatsApp profil gizleme nedir? WhatsApp profil gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ın yeni özelliği

WhatsApp profil gizleme nedir? WhatsApp kullanıcılarına yeni projeler sunmayı ve güncellemelerle WhatsApp'ı yeni tutmayı seviyor. Şimdi ise yeni bir özellikle gündeme gelen WhatsApp, kullanıcılarına profil gizleme imkanı veriyor. Peki WhatsApp profil gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ın yeni özelliği...

WhatsApp kullanıcılarına yeni projeler sunmayı ve güncellemelerle WhatsApp'ı yeni tutmayı seviyor. Şimdi ise yeni bir özellikle gündeme gelen WhatsApp, kullanıcılarına profil gizleme imkanı veriyor. Peki WhatsApp profil gizleme nasıl yapılır? WhatsApp'ın yeni özelliği...

WhatsApp profil gizleme nedir?

WhatsApp yeni özelliği, profil fotoğfı gizleme ile, kullanıcıya çeşitli seçenekler sunuyor.

Profil fotoğrafının görünürlüğünden rahatsız olan kişiler için gelen özellik, yüzleri güldürdü.

WhatsApp profil gizleme nasıl yapılır?

WhatsApp, her özelliğinde olduğu gibi, WhatsApp profil fotoğrafı için de, "herkes, kişilerim ve şunlar hariç kişilerin" gibi görünürlük imkanı sunuyor.

WhatsApp profil fotoğrafı gizleme için;

WhatsApp uygulamasında sağ üstte yer alan üç noktaya tıklayın.

Çıkan bölümden, ayarlara tıklayın.

Son olarak hesap seçeneğini tıklayıp gizlilik seçeneğinizi seçin.

Profil resmini seçen ve kişinin karşısına;

herkes, kişiler, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse seçenekleri çıkacaktır.