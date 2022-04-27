WhatsApp sesli aramada kaç kişi aranabiliyor? WhatsApp en fazla kaç kişi aranıyor? WhatsApp maksimum arama kapasitesi

WhatsApp sesli aramada kaç kişi aranabiliyor? 2 Milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, her geçen gün bünyesine yeni bir özellik ekliyor. Sesli arama özelliğine bir ekleme yapan WhatsApp, haberini kısa sürede paylaştı. Peki ama WhatsApp sesli aramaya hangi yeni özellik eklendi? WhatsApp en fazla kaç kişi aranıyor? WhatsApp maksimum arama kapasitesi...

2 Milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, her geçen gün bünyesine yeni bir özellik ekliyor. Sesli arama özelliğine bir ekleme yapan WhatsApp, haberini kısa sürede paylaştı. Peki ama WhatsApp sesli aramaya hangi yeni özellik eklendi? WhatsApp en fazla kaç kişi aranıyor? WhatsApp maksimum arama kapasitesi...

WhatsApp sesli aramada kaç kişi aranabiliyor?

WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.

Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.

WhatsApp paralı mı olacak?

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor.

Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor.

Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.

WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

WhatsApp kimin?

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum, Kaliforniya'da WhatsApp'ı kurdu. Koum anında WhatsApp adını seçti, çünkü kulağa "naber" (what's up) gibi geldi