Vücudumuzla ilgili yeni ilginç bilgiler...

Takvim gazetesi yazarı Lütfi Albayrak, ‘Vücudumuzla ilgili ilginç bilgiler’ başlığını taşıyan yazısında insan vücudu hakkında son yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı…

Pinokyo etkisi gerçek!

ARAŞTIRMACILAR, yalan söylediğimizde burun ve göz çevremizdeki sıcaklığın arttığını fark ettiler! Anlayacağınız Pinokyo etkisi gerçekten var!

Kahkaha atmak, ağrı kesici görevi görür.

BİLİYORSUNUZ Kİ gülmek, sağlığımız üzerinde olumlu etkilere sahip. Yapılan son araştırmalar da bunu doğruluyor! Görünüşe göre gülmek, vücudumuzda ağrıyı azaltacak kimyasalların serbest kalmasını sağlıyor!

Kulak kiri, aslında kulaklarımızı temizler.

KULAK kirinin görevi, kulak kanalını temizlemek ve enfeksiyonlardan korumaktır. Kulak kirinin temizlenmesi sanılanın aksine yararlı değil, zararlıdır.

Bu nedenle kulaklarınızı yüzeyden temizlemeye özen göstermelisiniz.

Saçlarımız, ne zaman uyuduğumuzun farkındadır.

SAÇ köklerimiz, uyku alışkanlıklarımız hakkında pek çok şey söyleyebilir! Saçlarımız, uyku düzenimizi de içeren 24 saatlik sirkadiyen saatimizle ilgili ipuçları verir. Kimbilir, belki de günün birinde uyku bozukluğu olan hastalara saç hücreleriyle yardım etmek mümkün olabilir!

Vücudumuz, öğle yemeğinden sonra kestirmek ister.

TABİİ Kİ bunun yemekle bir alakası yok! İşin sırrı vücudumuzun saatinde gizli! Sirkadiyen ritmimiz uyandıktan 7 ila 9 saat sonra, belirli aralıklarla uyku sinyali gönderir. Dolayısıyla kendimizi uykulu hissederiz.

Göz kırpmak, adeta bir motoru çalıştırmak gibidir.

UYANIK geçen bir günümüzün yaklaşık 44 dakikasını aslında gözlerimiz kapalı geçiriyoruz!

Göz kırpmak, yalnızca gözlerimizi nemlendirmek ve korumakla kalmaz aynı zamanda dinlenmemize de yardımcı olur. Beynimiz o minicik göz kırpma anını dinlenmek için kullanır.

Midemiz bağışıklık sistemimizi korur.

BAĞIŞIKLIK sistemi, bizi dış tehditlerden korur. Mide de ona bu konuda yardımcı olur!

Mide, vücudumuza giren mikropların çoğunu mide asidi sayesinde durdurur.

Göz kaslarımız vücudumuzun en hızlı kaslarıdır.

VÜCUDUMUZUN en hızlı kasları gözlerimizde bulunur. Her bir gözde birer tane olmak üzere iki adet orbicularis oculi kasımız vardır. Bu kaslar, bir nesne gözümüze temas etmeye çalıştığında 100 milisaniyeden daha kısa sürede gözlerimizi kapatır.

Vücudumuzun her yerinde "amortisör" bulunur.

BİLİM insanları, vücudumuzda amortisör görevi gören bazı moleküler yapılar keşfettiler.

Araştırmacılara göre bu bulgu, vücudumuzun bu kadar etkileşime rağmen nasıl parçalanmadan canlı dokuyu barındırdığı sorusuna ışık tutuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.