Nintendo, fabrikasını müzeye çevireceğini açıkladı

Nintendo şirket felsefesini ve tarihini sergilemek adına Uji Ogura fabrikasının müze olarak faaliyet vereceğini duyurdu. Nintendo müzesi neresi olacak? Uji Ogura Fabrikası nerededir ?İşte detaylar...

Nintendo'nun Başkanı Shuntaro Furukawa, yaptığı basın açıklamasında Nintendo Uji Ogura Fabrikası bulunduğu araziyi 'Nintendo Müzesi'ne çevirlmesinin karar verdiği duyurdu.

Müzede, Nintendo'nun tarihi ürünleri, deneyimleri ve çok daha fazlası yer alacak. Projenin Nintendo'nun Mart 2024'te sona erecek olan 2023 Mali Yılı'nda tamamlanması bekleniyor.

Uji Ogura Fabrikası

Nintendo Uji Ogura Fabrikası 1969'da inşa edildi. Fabrika, müşteri hizmetleri merkezi olarak faaliyet göstermesinin yanı sıra bozuk ürünleri onarmak, oyun kartları ve Hanafuda kartları üretmek amacıyla kullanılıyordu.

Başlangıçta Uji Fabrikası olarak bilinen fabrika, yapılan inşaatlar, genişletilmeler ve yenilemelerin ardından 1988 yılında Uji Ogura Fabrikası olarak yeniden adlandırıldı. Uji Ogura Fabrikası işlevini Kasım 2016'da yitirdiğinde, Nintendo binayı ve araziyi en iyi şekilde nasıl kullanacağını düşünmeye başladı ve fabrikanın müze olarak kullanılmasına karar verdi.

Nintendo'nun hikayesi 1889'da başladı ve şirket o tarihten beri dünya çapında beş milyardan fazla video oyunu ve 790 milyondan fazla donanım sattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.