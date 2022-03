Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

81 yaşındaki ünlü oyuncu Tim Considine Los Angeles'taki evinde öldü.

Döneminin sevilen sitcom'u "My Three Sons"taki başarılı performansıyla dikkat çeken Tim Considine'in ölüm haberini bir başka oyuncu Stanley Lvingston duyurdu.

Los Angeles'ta doğan Considine'in ailesi şov dünyasının içindeydi. Babası Oscar adayı "Boys Town"ın prodüktörü John Considine Jr., annesi ise ünlü tiyatro efsanesi Alexander Pantages'ın kızıydı.

TIM CONSIDINE KİMDİR?

Haber Global'in derlediği bilgiye göre 1950'lerde çocuk aktör olarak oyunculuğa adım atan Tim Considine, o dönem Dinsey yapımı "Mickey Mouse Club"da rol aldı. Daha sonra "Hardy Boys"ta Frank Hardy'yi, "The Adventures of Spin and Marty"de Spin Evans'ı canlandırdı.

Sonrasında "The New Adnventures of Spin and Marty"de rol aldı.

1959'da Disney filmi "The Shaggy Dog"da oynadı.

Bir yıl sonra "My Three Sons"da ailenin en büyük çocuğunu Mike'ı canlandırdı. Burada üne kavuştu. 12 yıl süren dizi 60'ların en başarılı sitcom'ları arasında yer aldı. Ancak Considine 5. sezonun bitiminde diziden ayrıldı.

Bu dizinin ardından onu 70'li yıllara kadar "The Fugitive", "Bonanza", "Gunsmoke", "Ironside" ve "Medical Center" dizilerinde izledik.

Ayrıca 1970 yılında Oscar kazanan Patton filminde George S. Patton tarafından tokatlanan asker rolünde oynadı.

İlerleyen zamanda oyunculuktan uzaklaşan Considine; yazar, fotoğrafçı ve otomobil tarihçisi olarak çalışmalarına devam etti. Joni Mitchell'ın "Blue" adlı albümünün kapak fotoğrafını o çekti. Fotoğraf ve otomobil tarihi üzerine birçok kitap yayınladı. Ayrıca The New York Times'da "On Language" adlı köşesinde ara sıra yazıları yayımlandı.

