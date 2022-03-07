DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?
MEB, yardımcı kaynak paketini yayımladı
Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin
Rusya açıkladı: Ukrayna'da 2 bini aşkın askeri tesis imha edildi
'Kılıçdaroğlu ülkesini değil kendi bekasını düşünür!'
İETT lise staj başvurusu 2022 | İETT staj başvurusu başladı mı? İETT staj başvurusu nasıl yapılır?
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?
Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Berat Albayrak'ın kitabının adı ne? Berat Albayrak kitap mı yazdı? 'Burası Çok Önemli' kitabının konusu ne?
Berat Albayrak kitap çıkardı: ''Ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...''
Onur Nizamoğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Söylemi ete kemiğe büründürmek
8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

TIMETURK / YAŞAM / Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Bir dönem CBS ekranlarında yayınlanan 'My Three Sons' sitcom'unda en büyük oğul Mike'ı canlandıran ünlü oyuncu Tim Considine hayatını kaybetti. Considine efsane Patton filminde, General Patton'dan tokat yiyen asker rolüyle hafızalara kazındı.

45 Dakika Önce
2022-03-07 12:24:22
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

81 yaşındaki ünlü oyuncu Tim Considine Los Angeles'taki evinde öldü.

Döneminin sevilen sitcom'u "My Three Sons"taki başarılı performansıyla dikkat çeken Tim Considine'in ölüm haberini bir başka oyuncu Stanley Lvingston duyurdu.
Los Angeles'ta doğan Considine'in ailesi şov dünyasının içindeydi. Babası Oscar adayı "Boys Town"ın prodüktörü John Considine Jr., annesi ise ünlü tiyatro efsanesi Alexander Pantages'ın kızıydı.
Ekran Resmi 2022-03-07 12.23.22

TIM CONSIDINE KİMDİR?

0x0

Haber Global'in derlediği bilgiye göre 1950'lerde çocuk aktör olarak oyunculuğa adım atan Tim Considine, o dönem Dinsey yapımı "Mickey Mouse Club"da rol aldı. Daha sonra "Hardy Boys"ta Frank Hardy'yi, "The Adventures of Spin and Marty"de Spin Evans'ı canlandırdı.

Sonrasında "The New Adnventures of Spin and Marty"de rol aldı.

1959'da Disney filmi "The Shaggy Dog"da oynadı.

Bir yıl sonra "My Three Sons"da ailenin en büyük çocuğunu Mike'ı canlandırdı. Burada üne kavuştu. 12 yıl süren dizi 60'ların en başarılı sitcom'ları arasında yer aldı. Ancak Considine 5. sezonun bitiminde diziden ayrıldı.

Bu dizinin ardından onu 70'li yıllara kadar "The Fugitive", "Bonanza", "Gunsmoke", "Ironside" ve "Medical Center" dizilerinde izledik.

Ayrıca 1970 yılında Oscar kazanan Patton filminde George S. Patton tarafından tokatlanan asker rolünde oynadı.

İlerleyen zamanda oyunculuktan uzaklaşan Considine; yazar, fotoğrafçı ve otomobil tarihçisi olarak çalışmalarına devam etti. Joni Mitchell'ın "Blue" adlı albümünün kapak fotoğrafını o çekti. Fotoğraf ve otomobil tarihi üzerine birçok kitap yayınladı. Ayrıca The New York Times'da "On Language" adlı köşesinde ara sıra yazıları yayımlandı.

Kaynak: Haber Global

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş