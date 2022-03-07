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Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?

Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Nafaka konusunda binlerce kişi mağduriyet yaşadığını belirtmişti. Süresiz nafakanın kaldırılması konusunun meclise taşınması istendi. Bugün gündeme gelen 'kademeli nafaka' konusu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. İşte son dakika nafaka açıklaması...

1 Saat Önce
2022-03-07 11:54:18
Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?

Nafaka konusunda binlerce kişi mağduriyet yaşadığını belirtmişti. Süresiz nafakanın kaldırılması konusunun meclise taşınması istendi. Bugün gündeme gelen "kademeli nafaka" konusu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. İşte son dakika nafaka açıklaması...

Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı?

Süresiz nafaka yüzünden binlerce kişi mağdur olduğunu belirtmişti. Duruma göre hükümet ise "kademeli nafaka" sistemi üzerinde duruyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ülke TV ekranlarında nafaka düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Derya Yanık, "Boşanan her çift hakkında nafakaya hükmedilmiyor" diyerek, "Zaten 2001'den beri edinilmiş mallara katılım diye bir mal rejimimiz var. Dolayısıyla evlilik birliği içinde edinilmiş mallara taraflar ortak oldukları için artık kadınlar lehine çok da fazla nafaka hükmetmeye gerek kalmıyor" açıklamasında bulundu.

Erkek hukuken hangi durumlarda nafaka ödemez?

Nafaka alan tarafın evlenmesi, maddi yoksunluğun sona ermesi, taraflardan birinin vefatı, nafaka alan tarafın evlilik dışı beraberlik yaşaması ve haysiyetsiz bir yaşantı sürmesi durumlarında verilmekte olan nafaka kesilir. .

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