Ünlü aktör Mitchell Ryan kalbine yenildi

Televizyon izleyicilerinin Santa Barbara dizisinden, sinema severlerin ise Cehennem Silahı filminden hatırladığı dünyaca ünlü oyuncu Mitchell Ryan hayatını kaybetti.

Cehennem Silahı ile gönülleri fetheden ünlü Amerikalı aktör Mitchell Ryan, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Dharma & Greg sitcom'uyla da büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu 88 yaşındaydı.

Ryan'ın Los Angeles'taki evinde kalp yetmezliği sonucu dün öldüğü açıklandı. Acı haberi üvey kızı Denise Freed duyurdu.

Denise Freed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tatlı, sevgili arkadaşım Mitch bu sabah (cuma) erken öldü. O benim hayatımda büyük bir hediyeydi. Onun güzel ruhuna dair sıcak hatıralarımı besliyorum. kalbim kırık." dedi.

MITCHELL RYAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu saçları ve çene yapısıyla bir dönemin aranan oyuncusu olmuştu. TV ve beyaz perdede hatırı sayılır başarılar elde eden Mitchell Ryan kariyerine 1958 yılında yayınlanan Robert Mitchum filmi "Thunder Road"da sıradan bir rolle başlamıştı.

50 yılı aşkın bir kariyere sahip olan başarılı oyuncu Lethal Weapon (Cehennem Silahı), Magnum Force, Electra Glide in Blue gibi hatırı sayılır filmlerin yanı sıra çok popüler olan soap opera Santa Barbara'da oynamıştı.

Ryan, televizyonda “Star Trek: The Next Generation”da Will Riker'ın babası Kyle'ı canlandırdı ve “Wings”, “Murder, She Wrote” ve “Dallas”a konuk oldu.

90'lı yıllarda Dharma & Greg sitcom'undaki rolüyle komedi yeteneğini de konuşturan Ryan'ın alkol sorunu olduğu biliniyordu.

Mitchell Ryan daha önce bu problemi nedeniyle Dark Shadows dizisinden kovulmuştu.

2021'de yayınlanan otobiyografisi "Fall of a Sparrow"da bu sorunundan bahsetmişti.

