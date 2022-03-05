Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde savaş sürerken Kiev yönetiminden yapılan açıklamada ise savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının ise 10 bini aştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Bir Rus helikopteri daha düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan son dakika açıklamada da yerden yapılan atışla bir Rus savaş helikopterininin düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus helikopterini vurma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

66 bin Ukraynalı erkek savaşmak için ülkesine döndü

Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı 66 bin 200 Ukraynalı erkeğin savaşmak için yurt dışından ülkesine döndüğünü açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov yaptığı açıklamada, 66 bin 224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın saldırısına karşı mücadeleye katılmak için yurt dışından döndüğünü söyledi.

Reznikov, "Şu anda ülkelerini korumak için yurt dışından binlerce adam döndü. Ukraynalılar, biz yenilmeziz" dedi.

Rusya: Ukrayna 'da 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna 'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir'de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti. Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı. Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, şu bilgileri verdi: "Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor." Konaşenkov, Ukraynaordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

.