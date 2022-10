The Quinfall Dünyanın En büyük MMORPG Haritasına Sahip Oyunu

Türkiye’nin Unity oyun motoru ile yapılan ilk MMORPG türü oyunu olan The Quinfall 2022 yılının ilk çeyreğinde duyuruldu.

Kısa bir süre içinde kendine büyük bir kitle yaratan The Quinfall 2016 KM2 büyüklüğünde ki evreni ile dünyanın en büyük MMORPG evreni özelliğini taşıyor.

Yapımcılığını Vawraek Teknoloji'nin üstlendiği The Quinfall önümüzde ki aylarda kullanıcılarını kapalı beta sürümü ile buluşturmayı hedefliyor.

Vawraek Teknoloji Topluluk Yöneticisi Ali Şamhal The Quinfall projesi için Türkiye'den daha önce böyle bir proje çıkmadı yıllardır bu sektörün içindeyiz. Sadece Türkiye değil Global çapta ‘da Quinfall için başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

The Quinfall ve Vawraek Teknoloji hakkında daha fazla bilgi almak için Vawraek Teknoloji kurucularından Seçgin Yavuz'a Proje ve sektör hakkında görüşlerini sorduk.

Sektör içi bazı detaylara değinen Seçgin Yavuz Türkiye'de oyun geliştirmeye yönelik çalışmalar ve girişimler son yıllarda bildiğiniz üzere daha da artmış durumda. Elbette alanında çok iyi seviyelere gelmiş geliştiriciler ülkemizde mevcut. Fakat potansiyel olarak daha az iş ve daha çok kazanç sistemine yönelik adımlar atıldığından malesef kaliteli projeler göremiyoruz.

The Quinfall proje için ise - Her yönüyle yenilikçi içerikler ve büyük bir oyun dünyası sunarken elbette ki en yeni teknolojiler, teknikler ve birçok kez de kendi geliştirdiğimiz araçlardan faydalandık. Unity DOTS gibi çoklu çekirdek kullanımında on binlerce oyuncuyu aynı dünyada barındırmamızı sağlayan, Virtual Texture ve Virtual Geometry gibi hiçbir yükleme ekranı olmadan en iyi optmiziasyonlu oyun deneyimini sağlayan teknolojiler kullanıldı. Bunların içinde Virtual Texture ve Virtual Geometry teknikleri kendi yazmış olduğumuz bir sistemdir. Aynı zamanda görsel kaliteyi artırarak daha yüksek performans sağlayan yine kendi yazdığımız ışıklandırma sistemini kullanarak da oyunumuzu daha da optimize etmeyi başardık.

Son olarak Vawraek Teknoloji Topluluk Yöneticisi Ali Şamhal , Quinfall'ın yayınlanma tarihi için henüz net bir şey söylemek için erken fakat herşey yolunda ve beklediğimiz gibi gidiyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla bilgi paylaşabiliriz. .