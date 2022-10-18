İBB burs sonuçları 2022-2023 | İBB burs sonucu açıklandı mı? İBB üniversite bursu ne zaman yatar? 1. taksit İBB burs ne zaman yatacak?
İBB burs sonuçları 2022-2023 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce üniversiteliye burs imkanı sağlıyor. Hayat pahalılığının arttığı son günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burslara başvuruyor. İBB Genç Üniversiteli bursuna başvuru süreci tamamlandı. Öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. İBB burs sonucu açıklandı mı? İBB üniversite bursu ne zaman yatar? 1. taksit İBB burs ne zaman yatacak? soruları ise öğrenciler tarafından soruluyor.
2022-10-18 12:49:24
İBB 2022-2023 eğitm öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladı. Binlerce kişiye burs desteği sağlayan İBB'ye başvuranlar sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı. İBB burs sonucu açıklandı mı? İBB üniversite bursu ne zaman yatar? 1. taksit İBB burs ne zaman yatacak? soruları öğrenciler tarafından oldukça sık araştırılıyor.
İBB burs sonuçları 2022-2023
İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül tarihinde başladı. Burs başvuru süreci 16 Ekim'de sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. İBB başvurularının ardından uzun bir süre değerlendirme aşamasına geçiliyor. Başvuru yapanlar arasında sık eleyip en doğru kararın verilmesi hedefleniyor. İBB burs başvuru sonuçlarının önümüzdeki ay içinde ilan edilmesi bekleniyor.
İBB burs sonucu açıklandı mı?
İBB burs başvuru sonuçları geçtiğimiz 2022 yılında Kasın ayının ortasında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının 2022 Kasım ayı sonu gibi açıklanması bekleniyor.
İBB üniversite bursu ne zaman yatar?
Geçtiğimiz sene burs almaya hak kazananlara ödemeler Aralk ayında yapılmıştı.
2022 İBB bursu kaç TL oldu?
İBB Başklanı İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz." dedi. İBB burslarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zam yapıldı. İBB bursu önceki senelerde 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödeniyordu. İBB bursu 2022'de 4.500 TL oldu.
Başvuru Genel Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
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