İBB burs sonuçları 2022-2023 | İBB burs sonucu açıklandı mı? İBB üniversite bursu ne zaman yatar? 1. taksit İBB burs ne zaman yatacak?

İBB burs sonuçları 2022-2023 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce üniversiteliye burs imkanı sağlıyor. Hayat pahalılığının arttığı son günlerde öğrenciler eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burslara başvuruyor. İBB Genç Üniversiteli bursuna başvuru süreci tamamlandı. Öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. İBB burs sonucu açıklandı mı? İBB üniversite bursu ne zaman yatar? 1. taksit İBB burs ne zaman yatacak? soruları ise öğrenciler tarafından soruluyor.

İBB 2022-2023 eğitm öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladı. Binlerce kişiye burs desteği sağlayan İBB'ye başvuranlar sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı. İBB burs sonucu açıklandı mı? İBB üniversite bursu ne zaman yatar? 1. taksit İBB burs ne zaman yatacak? soruları öğrenciler tarafından oldukça sık araştırılıyor.

İBB burs sonuçları 2022-2023

İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül tarihinde başladı. Burs başvuru süreci 16 Ekim'de sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. İBB başvurularının ardından uzun bir süre değerlendirme aşamasına geçiliyor. Başvuru yapanlar arasında sık eleyip en doğru kararın verilmesi hedefleniyor. İBB burs başvuru sonuçlarının önümüzdeki ay içinde ilan edilmesi bekleniyor.

İBB burs sonucu açıklandı mı?

İBB burs başvuru sonuçları geçtiğimiz 2022 yılında Kasın ayının ortasında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının 2022 Kasım ayı sonu gibi açıklanması bekleniyor.

İBB üniversite bursu ne zaman yatar?

Geçtiğimiz sene burs almaya hak kazananlara ödemeler Aralk ayında yapılmıştı.

2022 İBB bursu kaç TL oldu?

İBB Başklanı İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz." dedi. İBB burslarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zam yapıldı. İBB bursu önceki senelerde 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödeniyordu. İBB bursu 2022'de 4.500 TL oldu.

Başvuru Genel Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.