Taze baba Emre Karayel bebeği hakkında önemli açıklamalar yaptı

Dünyaya merhaba diyen Can bebek ile ünlü oyuncu Emre Karayel ve anne Gizem Demirci Malepe'de hastane çıkışı kameralara görüntülendi. Ünlü çift yeni doğan bebeklerinin sağlık durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Gizem Demirci'nin çok güzel bir gebelik dönemi geçirdiğini belirten Doç. Dr. Ahter Tayyar, "3 kilo 575 gram olarak gayet sağlıklı bir şekilde geldi Can bebek. Ailemiz zaten çok uyumluydu, doğum da çok güzel geçti, sağlıklı bir biçimde taburcu ediyoruz” dedi.

Eşi Gizem Demirci'yle doğuma girdiğini söyleyen Emre Karayel, "Abim kadın doğumcu, biz kadın doğumcu bir aileden geliyoruz ama cerrahi başka bir şey tabi ki. Gizem için iyi oldu, benim için iyi bir tecrübe oldu. Çok heyecanlandım, bu bir mucize. Bu mucizeye tanıklık etmek hep birlikte onun dünyaya gelmesini görmek çok güzel ve keyifli bir şey” ifadelerini kullandı.

"Can'ı ilk kucağınıza aldığınızda neler hissettiniz, kime benziyor?" sorusuna ünlü oyuncu, "Bu hep konuşuluyor. Bizde anneyle ilişki daha önce başlıyor, babalık daha sonra devreye giriyor. Ben kucağıma aldığımda böyle bir mucizenin parçası olduğum için çok mutlu oldum. Acayip bir şey, ayaklarımın altında sünger var gibi yürüyorum. Az önce göğsümde uyudu, çok büyük bir mutluluk. Ben Can'ı önce babama benzetmiştim ama galiba kayınpedere benziyor biraz” yanıtını verdi.

Gizem Demirci ise "Süreç çok güzel geçti gerçekten, dokuz ay boyunca çok keyifliydi. Çok mutlu oldum, heyecanlı bir şekilde dönmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Emre Karayel, Can isminin çift için anlamı sorulunca, "Can Öcal Karayel. Abim koydu ismini, düşündüğümüz isimlerden biri. Can, Cem, Ata üç kuzen, üçü de tek heceli olsun istedik, abim öyle olsun istedi. Can'ı hastaneye getirdiğimizde babam biraz rahatsızlanmıştı. Yoğun bakıma kaldırmışlardı, o da iyi şu anda. Böyle bir heyecan ve hüzün bir araya gelince Öcal'ı bekledik. Can Öcal Kareyel olacak adı” dedi.

Can bebek'e Fenerbahçe tulumu giydirip, sosyal medyada paylaşan oyuncu, "Büyük bir Fenerbahçeli geldi, çok şükür. Başkan aradı, yönetim kurulu hediyelerini gönderdi. Çok teşekkür ederiz hepsine. Bir Fenerbahçeli olarak yola çıktı, inşallah öyle devam edecek” açıklamasını yaptı.

.