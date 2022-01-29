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TIMETURK / SPOR / Hull City - Swansea City maçı canlı nasıl izlenir?

Hull City - Swansea City maçı canlı nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Swansea City'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-01-29 16:41:00
Hull City - Swansea City maçı canlı nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kendi saha ve seyircisi önünde Swansea City'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

Hull City - Swansea City maçı bugün 18:00'da başlayacak.

Hull City - Swansea City maçı hangi kanalda?

Hull City - Swansea City maçı Türkiye'de yayın yapan TV kanalların yayın akışında bulunmuyor. .

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