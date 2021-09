Tayfun Ay geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu

Tayfun Ay, ünlü bir belgeselde oynadığı başrol ile tüm gözleri üzerine çeken yeni ve umut vadeden Türk aktörlerden birisi. Şu an 34 yaşında olan manken ve oyuncu, Türkiye’ye taşınmadan önce Almanya’da yaşıyordu. Kariyerinin başlarında Almanya’daki bazı ünlü kafe ve otellerin yöneticisi olarak görev aldı.

Çocukluğundan beri modelliğe ve oyunculuğa ilgi duyan Ay, Almanya'daki bazı ünlü ajanslara da kayıtlı. Ek iş olarak modellik yapan Tayfun Ay, bu sene modellik kariyerindeki beşinci senesini kutluyor. Kariyeri boyunca birçok defile ve katalog çekiminde de yer aldı.



Son 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Ay, ilk profesyonel oyunculuk deneyiminde Savaşın Efsaneleri adında ünlü bir belgeselde başrol olarak boy gösterdi. Belgeselin yapımını ve dağıtımını TRT üstlenirken, belgeselin her bölümünde farklı bir Türk hükümdar veya komutanın efsaneleri konu alınıyor.



İlk profesyonel oyunculuk deneyimiyle dikkatleri üzerine çeken Ay, eleştirmenlerden de tam not aldı. Şu an Türkiye'deki umut vadeden oyuncu ve modellerden birisi olarak kabul ediliyor. Eminiz ki, ileriki zamanlarda kendisini farklı projelerde ve prodüksiyonlarda göreceğiz.

