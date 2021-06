Sosyal medyada takipçi/beğenme takıntısı

Televizyon yazarı Funda Karayel, “Takipçi sayısına göre ötekileştirme: Dijital ırkçılık” başlıklı yazısında sosyal medya bağımlılarına seslendi. Karayel, konuyla ilgili olarak izlenebilecek bir film tavsiyesinde de bulundu

Çağımızın en büyük sorunlarından biri sosyal medya bağımlılığı çünkü artık hangi masaya otursak zorunlu olarak şu diyalogların içine çekiliyoruz:

"Acaba hikayeme kaç kişi bakmış?", "Paylaştığım gönderiyi acaba kaç kişi like eder?", "Ya az beğeni alırsam?" "Filanca fotoğrafımı like'lamadı, ben de bir daha onunkini beğenmeyeceğim", "Filancayı takipten çıkarmalıyım çünkü hiçbir gönderime like yapmıyor", "Şu kadarın altında like gelirse rezil olurum..." İnsanın hayatındaki tek sorun bu olabilir mi? Maalesef olabiliyor.

İnsanlar gönderilerine beğeni yapılmadığında hemen belli kişileri radarlarına alıp olumsuz ve takıntılı düşünceler geliştirmeye başlıyorlar.

Bu platformların psikolojik etkileri büyük ve üzücü, ancak kimse bu krizin henüz farkında değil...

ABD'li uzman Dr. Mai Steers, "Sosyal kıyas depresyona sebep oluyor. Çünkü güzel şeyler paylaşılıyor. İdealize imaj insana kendini kötü hissettiriyor" diyor.

Tam da bunları düşünürken günümüz sosyal medya bağımlılarına ders niteliğinde bir film izliyorum.

GERÇEK DOSTLUK

Sevgilisinden ayrılan bir sosyal medya fenomeni, arkadaşlarını Bahia'daki coşku dolu Carnaval'a götüyor ve hayatın sosyal medya beğenilerinden ibaret olmadığını öğreniyor.

Onlar öğrenirken biz de çarpıcı bir şekilde insanları takipçilerine göre ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi bir nevi dijital ırkçılığın ne denli yanlış olduğunu izliyoruz...

Netflix ortaklığıyla yapımı Camisa Listrada tarafından gerçekleştirilen Carnaval'ın hikayesi Lipy Adler'e, senaryosu Audemir Leuzinger ve Luisa Mascarenhas'a ait. Filmin yönetmeni ise Leandro Neri.

Hikaye, sosyal medya fenomeni 'Nina'nın (Giovana Cordeiro), erkek arkadaşının internette yayılmış ihanet videosunu keşfetmesiyle başlıyor. O zaman 'Nina'nın takipçi sayısı 300 bin, hedefi ise 1 milyon olmak. Ancak 'Nina', yaşadığı ayrılık acısını atlatabilmek için bağlantılarını araya sokarak karnaval zamanında en yakın üç arkadaşıyla birlikte Salvador'a seyahat ayarlıyor. Onlara yeni takipçilerden çok daha fazlasını getiren bu deneyim sayesinde arkadaşlığın değerini yeniden keşfediyor.

Öte yandan filmde 10 milyon takipçili sosyal medya fenomeninin bir anda biten kariyerini ve aslında yaşadığı dünyanın ne kadar sahte olduğunu da görüyoruz. Dijital ırkçılık sahnesi de büyük bir ders veriyor, filmin 'Siz 10 milyon takipçili influencerlarla aynı otelde kalamazsınız çünkü 300 bin takipçiniz var'lı sahnesi gerçekten çok çarpıcı. Filmin başında hedef 1 milyon takipçi iken, sonunda izleyici de, 'Nina'da dersini iyi bir şekilde alıyor. Sosyal medya farkındalığı için bu hafta sonu Carnaval'ı mutlaka izleyin derim...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.