Erol Bulut Fenerbahçe'den o oyuncu istiyor! Sürpriz isim

Gaziantep FK'ya imza atan Erol Bulut eski takımı Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi istedi.

Yeni sezon öncesinde Gaziantep FK'yla sözleşme imzalayan Erol Bulut transfer için yönetime listesini verdi. Başarılı hoca, Alanyaspor ve Fenerbahçe 'de beraber çalıştığı Papiss Cisse'yi takımında görmek istediğini belirtti.

Kırmızı-Siyahlılar da bu transfer için harekete geçerken, Kanarya ilesözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla temaslara başladı. 36 yaşındaki futbolcunun da Erol Bulut'la yeniden çalışmak istediği kaydedildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.