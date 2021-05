Sinsi insanların en belirgin 11 özelliği

Genelde çok iyi rol yaptıkları için onları bir gün açık ettiğinizde ya da kendi orijinal karakterlerini sunduklarında yaşadığımız hayal kırıklığı çok büyük ve yıkıcı olabilir. Sinsi insanlar genelde uzaklarda değil çok yakınımızdadır. Kimbilir, belki siz de bu listeden sonra etrafınızda yer alan potansiyel sinsilere dair güçlü öngörülerde bulunabilirsiniz. Bu ısınma turundan sonra şimdi isterseniz gelin sinsi insanların en belirgin özelliklerine hep birlikte göz atalım.

1. Yeni Tanıştıklarına Karşı Sıcak Yaklaşırlar

Sinsi insanlar yeni tanıştıkları insanlara karşı samimi tavırlar sergilerler. Onlara karşı önce gülen yüzlerini sunarlar. En başta kendileriyle samimiyet kurmalarını beklerler. Bu durum karşı tarafa elbette belli bir güven verir. Bu tip kişiler genel normlardan bihaber değildirler. Bu nedenle karşısındaki insanı tartıp ona göre uygun davranışlar sergileyebilirler. Kibar tavırlarla karşı tarafın hem güvenini hem de dostluğunu kazanmak pek zor olmaz.

2. Kolay Sinirlenmezler

Sinsi insanları kolay kolay sinirlenirken göremezsiniz. Bu onların en tipik özellikleridir. Genelde içten pazarlık halindedirler. Kafalarının ardından her zaman gizli bir ajanda vardır. O ajandaya sayısız not düşülür. Sinirlenseler de asla açık etmezler, pasif agresif tavırlar içinde kuruldukça kurulurlar; ama bunu dışa vurmazlar. Yapay bir sırıtışla durumları geçiştirirler.

3. Siyasi ya da Dini Konularda Renk Vermezler

Tam bir orta yol insanıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her türlü siyası görüşe her türlü dini eğilime adapte olur. Virüs gibi her ortama dahil olabilir ve gerçek rengini kimselere belli etmez. Halk arasındaki deyimiyle politik davranırlar. Net bir taraf tutmaktan ziyade kimseye özel bir koz vermezler. Fakat herkes siyasi ya da ini görüşüyle kafasında kodlanmıştır. Bunu sadece belli etmeme konusunda uzmandır.

4. Zayıf Yönlerinize Odaklanırlar

Siz siz olun sinsi insanlara zayıflıklarınızı açık etmeyin. Zayıf yönlerinizi hissettirdiğiniz an bu size koz olarak geri döner. Kendinizi kötü hissettiğiniz ya da boşluğa düştüğünüz zamanlarda her şeyi daha kolay ifade etmek isteyebilirsiniz. İşte sinsi karakterler tam olarak böyle zamanlar için yaşarlar. Bir yılan gibi size sokulurlar ve derdinizle hemhal olmuş gibi davranırlar. Kanmayın, sinsi insanlara zayıf taraflarınızı göstermeyin. Tabi bunu yaparken yani hayatınızı didik didik ederken kendi özel hayatlarından da asla bahsetmezler. Sizden aldıklarını size vermezler. O konuda kimselere kendi sırlarını açık etmezler. Kendilerini de dünyanın en iyi sır saklayan insanları gibi sunarlar.

5. Size Hemen Bir İyilik Yapıp Veren El Pozisyonuna Geçmek İsterler

Veren El / Alan El ikileminde hemen kendilerine uygun pozisyonu ararlar. Kendilerini genelde veren el tarafına geçirirler ve yaptıkları çeşitli iyilikler üzerinden prim yapmaya çalışırlar. Kendilerini bir üst mertebeye yerleştirirler ve ona bir iyilik borcu olduğunuzu hissettirirler. O yaptıkları ufak iyiliğin bedelini dolaylı yollardan size ödetmeye çalışırlar.

6. Biraz Yüz Göz olursanız Hemen Hayatınıza Müdahale Ederler

Sinsi insanlarla samimiyet çizginizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yoksa sonuç tam bir facia olabilir. Samimiyet ve laubalilik arasında gider gelirler. Bu çizgiyi aştığınız anda, hemen hayatınıza karışmaya ve söz sahibi olmaya kalkarlar. En yakınlarınız bile hayatınıza karışamazken samimiyetinizden cesaret alarak yaşamınız hakkında her türlü yorumu yapmaya başlarlar. Bu yorumlar sizi uzun vadede çok rahatsız eder ve üzerinizde bir baskı hissetmeye başlarsınız. Sinsi insanlar zamanla insanın üzerine bir kabus gibi çökerler.

O yükten hemen kurtulmak istersiniz. Sizi mutlu edecek olaylarda dahi olumsuz yorumlar yaparak kafanızı karıştırır. Kötü düşünceleriyle enerjinizi ve tadınızı kaçırırı. İlgisiz olasılıklardan söz ederler ve başka insanlara karşı düşmanca tavırlar sergilemenizi beklerler. Sinsi insanlar başka insanların mutsuzluklarından beslenirler. Bu onların ana motivasyonları gibi bir şey olmuştur. Kendi mutsuzluklarını sanki bu şekilde kapatmaya çalışıyor gibidirler.

7. Samimi Olamazlar

Onların sizi çok sevdiğini düşünmeyin, sinsi insanlar kendilerinden başka hiç kimseyi sevmez ve düşünmez. Bu samimiyetsizi kişiler sizi hep seviyormuş gibi davranırlar. Bu size yanaşmak ve sizden maddi ya da manevi anlamda faydalanmaları adına uyguladıkları klasik bir yoldur. Doğal olmadıkları ve her şeyi planlayarak yaptıkları için mutlu olamazlar, bunun yerine kibirli davranırlar. Zaten bu konuda belli bir deneyime sahipseniz artık bu tip insanların samimiyetsiz yüzlerini daha en baştan görebilirsiniz. Onlar her şeyi miş gibi yaparlar, gerçekten kalplerinde hissettikleri pozitif duygular yoktur. Bu kafalarında dolaşan kırk tilkiyle hiç kimsenin arkadaşlığını ve sevgisini hak etmezler.

8. İyilik Bilmezler

Sinsi insanlar iyilikten bihaberdirler. Başka insanlarını kullanmak ve onlardan türlü iyilikler görmek onlar için rutin bir durumdur. Bu nedenle iyiliğe ulaşmak onlar adına zor bir durum değildir. Bir iyilik yaptığınız zaman yapmacık tavırlarla size teşekkür etmeleri güvenilir bir kriter değildir. Çünkü bu yaptığınız iyiliği tekrar etmediğinizde bir önceki tüm iyilikleriniz deyim yerindeyse çöpe gidecektir. Onun taleplerini yerine getirmediğinizde sizi yaftalamaya başlarlar. Sizin kendinizi vicdanen kötü hissetmenize neden olurlar. Kendileri kötücül oldukları için başka insanları da hep kendi dünyaları üzerinden değerlendirirler. Esasen başkalarına olan derin güvensizlikleri referans aldıkları kalplerinden kaynaklanır.

9. Sizinle Menfaatleri Ölçüsünde Görüşür

Sinsi karakterler tüm görüşmelerini menfaatleri ölçüsünde gerçekleştirirler. Ona bir iyilik yapana kadar size oldukça iyi davranır ve gönlünüzü hoş tutar. Fakat o istediği şeyi elde ettiğinde işler bir anda değişir. Sizi aramayı da sormayı da bir anda kesmeye başlarlar. Onlar için bir şeyler elde edemeyecekleri herkes değersiz ve boştur. Siz ona ulaşmaya çalıştığınızda o çoktan bir başkasının duygularını sömürmeye başlamıştır bile. Bu durum sinsi karakterler için hep böyle kısır bir döngü içinde devam eder.

10. Mutsuz ve Zavallıdırlar

Esasen sinsi insanlar acınası kişiliklerdir. Bu kibrin ve kötü kalbin arkasında derin bir mutsuzluk hali yatar. Siz ne kadar iyi olursanız olun, onlar her zaman sizinle alakalı olarak niyet okumaları yaparlar. Sizinle ilgili çok kolay ve acımasız şekilde yargılar oluşturabilir. Aynı zamanda kavgalardan, tartışmalardan büyük haz alırlar. İyi anlaşan iki insanın kavga etmesi onlar için zevkte Everest noktasıdır. Bu nedenle de insanları arasını açmak adına her zaman ikili oynamaya çalışırlar. Onların bu yönünü keşfettiğiniz andan itibaren yaşamınızdan çıkarmalı ve sonsuza dek bir daha almamalısınız. Ne yazık ki çoğumuzun çevresinde bu özellikleri bünyesinde barındıran sinsi karakterlerden en az bir tane var. Kendilerini değiştirip dönüştürmeden onlara yeni bir şans vermek, en büyük hatalardan biri olacaktır.

11. Güçlüye Taparlar

Sinsi insanlar çoğunlukla güçlü olanın yanında saf tutar. Her iki tarafa da oynar ama finalde her zaman güçlüye yanaşır. Onun gölgesinde aciz bir şekilde varlığını sürdürür. Zayıf ama haklı olanın yanında durmak pek işine gelmez. Kimin doğru kimin yanlış olduğunu bilecek kadar zeki olsalar da güçlüye bağlı olmak, onlarda kronik bir hastalık gibidir.