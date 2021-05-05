DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD: Venezuela'ya baskı yapmak için bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız
Kardeşeli Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin logosu belli oldu
Kötü kolesterol cebimizden de yiyor
Irak’taki yangın faciasının ardından Sağlık Bakanı istifa etti
Bu bilgiler 'kimyanızı' bozacak
Biden: 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması
ABD eski Başkanı Trump 2024 seçimlerini işaret etti
Bakan Selçuk'tan 'Marlon Brando' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
ABD Başkanı Biden: Putin ile görüşmeyi bekliyor ve umut ediyorum
Türkiye-Mısır görüşmesinin tarihi belli oldu
Aidat ödemezseniz ne olur?
Ermenistan ordusunda üst düzey görevden alma

İSTANBUL

20:11:00

İftar vakti

BURSA

20:09

04:13
20:09
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:54

03:59
19:54
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:37

03:43
19:37
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:20

03:25
19:20
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:05

03:25
19:05
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:11:00

İftar vakti

ANKARA

19:54

03:59
SAHUR
19:54
İFTAR

ERZURUM

19:20

03:25
SAHUR
19:20
İFTAR

ABD: Venezuela'ya baskı yapmak için bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı devam ettirmek üzere bölgedeki ABD ortakları ile çalışacaklarını söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.05.2021 00:47:34
ABD: Venezuela'ya baskı yapmak için bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız

Amerika Kıtaları Konseyi'nin bu yıl 51'incisini düzenlediği Yıllık Latin Amerika Üzerine Washington Konferansı'na görüntülü mesaj yollayan Blinken, Latin Amerika bölgesine ilişkin üç önceliklerinin bulunduğunu, bunların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirmek, ekonomik kalkınmaya ve küresel iklim değişikliğini önleme çabalarına destek vermek ve bölgedeki demokrasi ve insan haklarını korumak olduğunu kaydetti.

Blinken, Venezuela üzerine yaptığı değerlendirmede ise "Zalim Maduro rejimi sistematik olarak vatandaşların haklarını baskı altına aldı." ifadesini kullandı.

Maduro yönetiminin insanları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakacak kadar kötü bir yönetim sergilediğini iddia eden Blinken, "Bölgedeki ortaklarımızla, hem Venezuela halkının acılarını dindirmek hem de rejime baskı yapmak üzere birlikte çalışacağız. Böylece ülke demokrasiye barışçıl bir şekilde dönebilir" dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan