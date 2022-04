Yaz aylarının Başında Okulların Tatil olmasına çok az bir sürenin kalmasıyla şehirlerarası evden eve nakliyat sektörü hız kazanmaya başladı.

Şensoy Nakliyat Olarak Her yıl olduğu gibi bu yılda şehirlerarası nakliyat işleriniz için araç bakım ve personel eğitimlerimizi tamamladık. En çok şehirlerarası ev taşıma işleri ile karşı karşıya kalanlar memurlar oluyor. Tayin olmalarından dolayı 3 veya 4 senede bir nakliye işlemi yapmaktadırlar. Başta asker, polis, öğretmenler ve sağlık çalışanlarıdır. Biz de Şensoy Nakliyat Olarak 2022 yılı içinde memurlara özel %15 indirim kampanyası sunuyoruz.

Firmamız İstanbul merkezli olup İstanbul dan Türkiye n in her yerine nakliye hizmeti sunmakta. Veya Türkiye n in herhangi bir noktasından İstanbul ve çevre illere hizmeti sunmaktadır. Müşterilerimizin Bizi Tercih Sebepleri Taşıma asansörü seçenekleri Sigortalı taşımacılık şehirlerarası nakliye Havalı naylonla ambalaj her ebatta araç seçenekleri. Depolama hizmeti Kadrolu çalışan elemanlar geniş kapsamlı taşıma sözleşmesi. Ülkemizde nakliyat sektörü hamallıktan ibaret basit bir işmiş gibi görülmektedir.

İnsanlar nakliyat firmalarının sadece eşya taşıdıklarını zannediyorlar. Biz sizin eşyanızla birlikte sizin değer verdiklerinizi de taşıyoruz. Eşyalarınızın ambalajlama, taşıma, kamyona istifleme teknikleri, başlı başına bir tecrübe ve birikim gerektirir. Firmamız, tüm bu sorumlulukların bilincindedir. Şehirlerarası evden eve nakliyat Nasıl Yapılır Firmamızı aradığınızda ilk görüşmeyi yapan kişi Müşteri temsilcimizdir. Taşınma işinizle ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra kararlaştırılan tarihte evinize ekspertiz için gelecektir. Bu hizmetten firmamız bir ücret talep etmemektedir. Ekspertizdeki amaç eşya ve kat durumlarınıza göre taşınmanın kaç çalışanla, hangi ebatta araçla, ambalaj için ne kadar malzeme kullanılacağıdır. Tabi ki evinizin konumuna göre evden eve asansörü kurulup kurulamayacağı tespit edilerek bir fiyat teklif edilir. Anlaşıldığı taktir de iş sözleşmeye dökülerek taşımanın ilk adımı atılmış olur. Evden eve taşımada firmamızın işlem sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır.

1 Öncelikle sökülmesi gereken mobilyalar sökülür. Koltuklar kanepeler, yataklar, beyaz eşyalarınız gerekli olan malzeme ile paketlenir patpat ile sarılıp. Darbelere karşı havalı naylonla ambalajlanır. Ambalaj olarak kamyona yüklenir. Taşınılacak yeni adrese de ambalajlı olarak çıkarılır. Yerleşmesi gereken odalara yerleştirildikten sonra üzerindeki ambalajlar alınarak eviniz oturuma hazır hale getirilir.

2 Buzdolabı, fırın, çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi, bombeli camlı vitrinler gerekli malzeme ile ambalajlanır.

3 Yatak odası dolap sökülüp sonra gerekli malzeme ile paketlenir. İkinci adreste tekrar mobilyaların montajı yapılır.

4 Bardak, yemek takımları, kristaller, aksesuarlar kâğıda sarılıp koli ve fıçılara yerleştirilir. Mobilyalarınız diğer tarafta yerleşince tekrar yerlerine konulur. Bizden sonra size vitrin içinde kendi ihtiyacınıza göre yerleştirmeniz kalır.

5 Televizyon, video, müzik seti gibi elektronik cihazlar gerekli malzemelere sarılıp taşınması gerçekleştirilir.

