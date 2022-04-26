Kaaned 8 Nisan’da 10K Adlı Yeni Şarkısını Yayınladı

Kaaned ismiyle tanınan şarkılarıyla ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı eğlence videolarıyla ön plana çıkan Kaan Öztürk, son şarkısı ile dikkatleri üzerine çekti. Tekirdağ’da dünyaya gelen ve genç yaşına rağmen müzik sektöründe fark yaratma çabalarıyla adını duyuran Kaan Öztürk, bundan sonraki yeni çalışmalarının sıklıkla müzik piyasalarındaki yerini alacağını ifade etti.

İlk şarkısını 23 Nisan 2021 tarihinde yayımlayan Kaaned, bunun yanı sıra “Mobese” isimli bir parça daha çıkardı. Şu anda da 10K ismiyle yeni şarkısının hazırlıklarını tamamlayıp yayınladığını belirten Öztürk, “Her bir şarkımda titiz ve özenli bir çalışma içerisinde bulunuyorum. Benim için müzik sektörüne katkıda bulunmak çok önemli. Bu nedenle şarkı projelerimi sürdüreceğimi ve yeni şarkılarımla sevenlerimin karşısına çıkacağımı rahatlıkla söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

“8 Nisan'da 10K İsmiyle Yeni Şarkım Çıktı”

8 Nisan'da 10K ismindeki parçasını yayımladığını ifade eden Kaan Öztürk, bu şarkının da diğerleri gibi kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztürk, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz müzik sektöründe var olabilmeniz için sürekli bir faaliyet içerisinde olmalısınız. Ben de bu konunun önemli olduğunu fark ettiğim için yeni parçalar çıkarabilmek adına hazırlıklar içerisinde oluyorum. Tarzımı ön plana çıkarabilecek şarkılarımı hazırlıyor, bu şarkıları sevenlerime sunacağım günü bekliyorum. Genellikle içerisinde bulunduğum proje özelinde çok keyifli bir çalışma sürdürüyorum.”

“Türkçe Rap Benim için Önemli Bir Konumda Bulunuyor”

Türkçe Rap'in önemli isimlerinden bir tanesi olma yolunda ilerleyip çabalayan Kaan Öztürk, bu müzik türünün kendisi için çok şey ifade ettiğini belirtti. Açıklamalarını sürdüren Öztürk, şu sözlerle açıklamalarını noktaladı: “Türkçe Rap, yeni neslin ilgisini çeken alanlar arasında yer alıyor. Birçok kişi, Türkçe Rap içerik üreterek müzik sektöründe ön plana çıkmaya çalışıyor. Açıkçası Türkçe Rap, insanların duygularını ve düşüncelerini en iyi anlatan müzik türleri arasında bulunuyor. Dolayısıyla bu türde şarkı yapmak önemli. Ben de Türkçe Rap'i sevdiğim için bu türde daha fazla çalışmada bulunmak, şarkılarımla sevenlerimi mutlu etmek, hatta onların sorunlarını da şarkılarımda yansıtmak istiyorum. Bu noktada titiz bir çalışma içerisinde olduğumu, daha fazlasını yapabilmek adına da kendimi daha çok geliştireceğimi söyleyebilirim.”

Ayrıca sosyal medya hesaplarında eğlenceli video içerikleri de üreten Kaaned "Şu anda gündem zaten hayli sıkıntılı, böyle bir dönemde insanların yüzünde en ufak bir tebessüm yaratmak, onları mutlu etmek beni çok daha mutlu ediyor, içeriklerime devam edeceğim." diye belirtti.

Kaaned'in Instagram profiline bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.instagram.com/kaaned/ .