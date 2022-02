Schengen vizesi başvuru işlemleriniz için konsolosluk üzerinden form doldurmanız ve randevu almanız gerekiyor.

Ülkelerin vize politikalarına göre süreç 14 ile 30 güne kadar sürebilir, bu nedenle vize başvuru işlemlerinizi yaparken seyahat planlamanızdan 1 ay önceye randevu oluşturmanız ve evraklarınızı düzenlemeniz önerilmektedir.

Schengen vizesi nasıl alınır; konsolosluk/ elçilik üzerinden ‘' elektronik sistem'' şartnamesine göre randevu oluşturabilirsiniz. Randevu işlemlerinizin onaylanması için vize D tipi ve C tipi düzenlemesi dikkate alınarak gideceğiniz Schengen bölgesinin ülke politikası dil ve vize harç bedeli özelliklerini de eksiksiz yerine getirmeniz gerekmektedir.

Schengen vize başvuru formu; başvuru formunda dil seçenekleri ‘'Schengen bölgesi'' yasal düzenlemesine tabidir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca veya ülkenin yerel halkının kullandığı dil üzerinden başvuru formunu doldurmanız talep edilebilir. Schengen bölgesine uygunlu taşımak için belgelerinizin eksiksiz olması ve formu da konsolosluk/ elçilik/ ülke politikalarına göre doldurmalısınız.

Eğitim vizesi;

Turistik vize;

İş gezisi vizesi;

Kültürel gezi vizesi;

Ticaret vizesi;

Çalışma vizesi;

Aile ve arkadaş ziyareti vizesi;

Aile birleşimi vizesi;

Schengen D tipi ve C tipi vize uygulamalarını genel koşullar üzerinden kabul etmektedir. Özel durumlar ‘' Corona virüs, savaş, ülkeler arası politikalar vb'' durumlarda acente ile çalışmak size kısa sürede vize alabilmenizi sağlayacağı gibi gideceğiniz ülkenin vize politikalarında yaptığı değişikliklerden haberdar olmanızı da sağlayacaktır.

Schengen Vize Ücretlerii

AB ( Avrupa Birliği) Schengen bölgesi olarak kabul edilen 26 ülkede pasaport ve Schengen vizesi şartıyla gidiş dönüş yapma imkanı sağlar. Almanya için vize alırken, Schengen vizesi başvuru yaparsanız, İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde de en fazla 30 gün ikamet edebilir, gidiş ve dönüş yapabilirsiniz. Bu nedenle Schengen vizesi olmak sadece bir ülkeye vize almaktan maddi ve manevi olarak daha karlı olabilmektedir. Turistik, eğitim, ticaret, iş, aile ziyareti, aile birleşimi ve çalışma vizesi için Schengen vize başvuru işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu süreci takip eden Schengen vize ücretleri alacağınız C tipi ve D tipi vize ücretlerine göre farklılık göstermektedir.

Schengen C Tipi Vize Harç Bedeli; C tipi vizesinde 90 günlük ülke seyahati yapabilirsiniz. Eğitim, ticaret, iş, aile ziyareti, aile birleşimi için kullanabileceğiniz C tipi vize aynı zamanda kültürel gezi vizesi için de kabul görmektedir. Schengen vizesi için harç bedel, 80 Euro olarak belirlenmiştir.

Schengen D Tipi Vize Harç Bedeli; D tipi vize işlemlerinde 180 güne kadar ülke seyahati yapabilirsiniz. Aile birleşimi ve çalışma vizesi ile birlikte eğitim vizesi de D tipi vize için uygun görünmektedir. D tipi vizede çalışma vizesi haricinde istenilen harç bedeli 80 Euro'dur. Çalışma vizesi harç bedeli 200 Euro olarak belirlenmiştir.

Schengen Vizesi Başvuru

Schengen vize işlemlerinizde unutmamanız gereken evraklar ve harç bedeli dekontuyla birlikte gideceğiniz ülkedeki ikamet adreslerinizde yer almalıdır. Eğitim, iş, ticaret, aile ziyareti için ek belgeler sizlerle paylaşılacak, eksik belge vermemeniz için yardımcı olunacaktır. Acente üzerinden ve internet sitesinden alacağınız bilgilere dikkat ederek, evrakların eksiksiz olmasına dikkat etmeniz gerekir. Schengen vizesi başvuru işlemleriniz için evraklarını şimdiden toparlamaya başlamalısınız.

Schengen Vizesi Evrak Listesi;

Schengen vize başvuru formu;

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği;

Nüfus kimliği aslı ve fotokopisi;

2 adet biyometrik fotoğraf;

000 Euro sağlık teminatı belgesi;

Otel, uçak rezervasyon belgesi;

İkamet adresi belgesi;

Schengen vize harç bedeli dekontu;

3 aylık banka hesap dokümanı ve maaş bordrosu;

Pasaport ( en az 10 yıl içinde çıkarılmış, 2 sayfası boş)

Schengen vizesi başvurusu için temel alınan vize evraklarıdır. Eğitim, ticaret ve benzeri kurum üzerinden yapılan başvurular için ek belgeler öğrenci belgesi, vergi levhası olabilmektedir. schengenvize.net 1 dakika kadar kısa sürede vize başvurunuzu yapmanızı ve sürecin eksiksiz tamamlanmasını sağlayacaktır.

KAYNAK= https://www.schengenvize.net/ .