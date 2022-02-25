Polonya Avrupa Birliğinde bağlı Schengen bölgesine tabii tutulan ülkeler arasındadır.

Polonya vizesi başvurularınızı, eğitim, iş, ticaret, turistik, aile birleşimi, aile ve arkadaş ziyareti, kültürel gezi kapsamında yapabilirsiniz. Polonya vize formunuzu doldurarak konsolosluk üzerinden başvuru sürecini başlatmanız, elektronik sistem aracılarıyla birlikte randevunuzu tamamladıktan sonra evraklarınızı da eksiksiz düzenlemeniz önemlidir.

Polonya eğitim vizesi başvuru formu; eğitim vizesi başvuru formunuz için D tipi vize prosedürüne uygun şekilde 90 gün ile 180 günlük vize talebi oluşturmanız gerekmektedir. Polonya'da eğitim alacağınız kuruma direkt başvuru yapmış ve onay belgenizle birlikte evraklarınızı düzenlemiş olmanız da sürece tabidir.

Polonya öğrenci vizesi ücretleri; 99 Amerikan Doları (USD) olarak dekont üzerinden ödendiği kanıtlanmış bir şekilde konsolosluğa teslim edilmelidir.

Polonya Çalışma vizesi başvuru formu; çalışma vizesi için mesleğinizi de kanıtlayacak belgelerle birlikte, işveren hakkında da yeterli bilgi vermeniz gerekmektedir. Çalışma vizesi almak için 1 yıla kadar geçerli çalışma vizesi başvurusu yaparak, Polonya'da yer alan şirketin sizi çalışan olarak onayladığını da daha sonrasında evraklarla birlikte göstermeniz gerekir. Çalışma vizesi için D tipi uzun süreli vize başvuru formunu doldurmalısınız.

Polonya Çalışma vizesi ücretleri; konsolosluk üzerinden tanımlanan ücret bedeli olarak 80 Euro olarak belirlenmiştir. Başvuru merkezi ücreti ise 30 Euro olarak verilmektedir. Vize başvurusu sırasında dekont ile ödendiği kanıtlanmış olmalıdır.

Polonya Çalışma Vizesi

Polonya çalışma vizesi talebi oluşturmak için vize formunuzu doldurmanız ve çalışma alanınıza göre işverene bağlı belgeleri de tamamlamanız gerekir. 2022 yılındaki Polonya vize başvuru işlemleri için 2 doz aşı olmanız ve süreç hakkında evrak düzenlemesi, harç bedeli ve sağlık sigortası teminatı belgelerini de tamamlamış olmalısınız. Belgelerin eksiksiz olarak Polonya konsolosluğuna veya aracı acenteye belirlenen randevu saati ve gününde teslim edilmesi gerekmektedir

Polonya Çalışma Vizesi Evrakları;

10 yıl içinde çıkarılmış pasaport en az 2 sayfası boş olmalıdır.

2 adet biometrik fotoğraf yeni çekilmiş olmalıdır.

Vergi levhası kopyası ve imza sirküleri kopyası;

Maaş bordrosu- son üç aya ait olmalıdır.

Protokol yazısı ve SGK hizmet dokümanı;

Şirketin yetkisi tarafından onay belgesi ve dilekçesi;

Banka hesap cüzdanı fotokopisi;

Ticaret odası ve sanayi odası kaydı;

Gidiş dönüş uçak, otel rezervasyon belgesi;

Polonya çalışma vize başvuru işlemleri için gerekli görülen temel belgelerdir. Ayrıca sağlık sigortası teminatı belgesi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği de belgeler arasında yer almalıdır.

Polonya Eğitim – Dil Okulu Vizesi

Polonya'da eğitim almak için üniversite, dil okulu, lise ve yüksek lisans işlemlerine göre ek belgeler farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak eğitim vizesi kapsamında istenen belgeler arasında Polonya'da eğitim alacağınız kurumun onay belgesi ve kalacağınız süre ile eğitim süresinin aynı olmasıdır.

Öğrenci vizesi için gerekli evraklar;

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği;

Öğrenci belgesi;

Finansal destek sağlayacak kişi veya kurumun meslek- finansal bilgileri,

Banka hesap cüzdanı fotokopisi;

Seyahat sağlık sigortası poliçesi;

Nüfus cüzdanı fotokopisi;

2 adet biometrik fotoğraf;

Vize başvuru formu ve taahhütname;

Protokol yazısı;

10 yıl içinde çıkarılmış pasaport en az 2 sayfası boş;

Gidiş dönüş uçak bileti rezervasyonu;

İkamet edilecek adres ve rezervasyon belgesi;

Öğrenci vizesi harç bedeli dekontu;

Belgelerin eksiksiz bir şekilde Polonya konsolosluğuna teslim edilmesi ve vize sürecinin başlatılması gerekmektedir. D tipi vize başvurusu için uygulanacak olan süreçte, banka bilgileriniz, tapu ve araç bilgileriniz de eğer varsa verilmeli, reşit yaşta olmayan öğrenciler için bağlı oldukları veli tarafından bu bilgiler karşılanmalıdır.

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