Sadece Taze Çiçek Satışında Uzman Çiçekçi

Taze çiçeklerden oluşan güzel, el yapımı bir aranjman, her durum için mükemmel bir hediyedir. Taze çiçeklerin hediyesi, her zaman sipariş vermek için bir zevktir. Canlı renkler ve tatlı kokular, duyular için harikadır.

Özel biri için benzersiz bir hediye mi arıyorsunuz? Neden taze çiçek sipariş etmeyi düşünmüyorsunuz? Alınıcınız için mükemmel çiçekleri seçmek söz konusu olduğunda, çeşitli seçenekler mevcuttur.

Taze Çiçeklerle Sevdiklerinizi Sevindirebilirsiniz!

Sevdiğiniz kişinin gününe biraz tazelik katmak istiyorsanız, neden bir çiçek sipariş etmiyorsunuz? Bunu yapmanın birçok yolu bulunuyor ve mevcut seçenekler ise her bütçeye uygun şekilde sunuluyor.

İlk olarak İstanbul'da tüm ilçelere gönderi servisi bulunan www.tazecicek.com aralarından seçim yapabileceğiniz, çok sayıda güzel aranjmanla, ilham sıkıntısı çekmeden, istediğiniz çiçeği istediğiniz kişiye gönderme fırsatı sunuyor.

Birçok İlde Taze Çiçeklere Kolay Ulaşım

İlk olarak İstanbul ve çevresine internet tabanlı olarak hizmet vermek için 2000 yılında kurulan ve 2017 yılında tüm faaliyetlerine geçiş yapan tazecicek.com artık sadece İstanbul'da değil; Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Antalya, Konya, Mersin, Eskişehir gibi illere de gönderim yapmaya başladı.

İnternet üzerinden tercih edeceğiniz çiçek sepeti ya da farklı bir aranjmanla, sevdiklerinizin gününü daha neşelendirmeyi ya da bir başarıyı kutlamak için, en özel çiçek tasarımlarını gönderme keyfini yaşayabiliyorsunuz.

Taze Çiçeklerde Geniş Ürün Yelpazesi

Taze çiçeklerden bir hediye arıyorsanız online olarak taze çiçekçi butik mağazasına göz atmanız yeterli oluyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli taze çiçekler ve özel sipariş çiçekler tercih edebiliyorsunuz.

Doğum günleri için

Sevgilinizi mutlu etmek için

Yeni işe başlayan sevdiğiniz kişiler için

Hasta ziyaretine geçmiş olsun çiçekleri

Yıldönümüne özel çiçekler

Yeni doğan bebekler için çiçekler

Düğün için çelenkler

Söz, nişan ya da düğün çiçekleri gibi benzersiz tasarımlar arasından seçim yapabiliyorsunuz.

Sipariş verirken; çiçek çeşitlerini tercih edebiliyor, fiyat aralığını tercih edebiliyor, gönderim amacına uygun renk sıralaması dahi yapabiliyorsunuz.

Kolay Taze Çiçek Siparişi

Hediye olarak göndermek üzere taze çiçek sipariş etmek, birine değer verdiğinizi göstermenin eğlenceli ve kolay yoludur. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı çiçek türü vardır ve her birinin kendine özgü güzelliği, sevdiklerinizin en derin duygularına hitap edecektir.

İster bir gül ya da zambak gibi geleneksel çiçekler ya da papatyalar ya da ayçiçekleri gibi daha çağdaş çiçekler arıyor olun, seçenekler sonsuzdur. Aynı zamanda çevrimiçi çiçek siparişi vermek uygun maliyetlidir.

Sipariş verirken;

Bütçenize en uygun fiyatlarla tasarlanmış taze çiçeklerden tercih yapabiliyorsunuz.

Çiçeğinize karar vererek, siparişiniz için gerekli ayrıntıları, ilgili form üzerinden dolduruyorsunuz.

Konusunda uzman ekipler gerekli tasarımı gerçekleştirerek, tercih ettiğiniz taze çiçek aranjmanını hediye haline getirerek, teslimat aşamasına geçiliyor.

Çiçek aranjmanlarını, ilgili kategoriden seçebiliyorsunuz. Fiyat aralığınızı da tercih ederek, hangi amaçla taze çiçek, taze bitki ya da taze çiçek pro seçimini yaparak lüks ve Premium çiçek hediyenizi hazırlanması için gerekli talimatları veriyorsunuz.

Sipariş verirken renk seçeneğini tercih edebilir ve isterseniz çok satandan pahalıya, ucuzdan pahalıya ya da en yeni taze çiçeklere kadar tercihinizi yapabiliyorsunuz. Siparişleriniz aynı gün teslim edilecek şekilde ayarlanıyor.

Kolay ve güvenli alışveriş yapmanın yanında, %100 müşteri memnuniyetinin de bulunduğu online taze çiçekçi butik mağazamızı tazecicek.com üzerinden sipariş takibi de yapabiliyorsunuz.

Tazecicek.com Kimdir?

İnternet üzerinden faaliyet gösteren tazecicek.com; müşteri memnuniyetini %100 karşılamak için hizmet veren, online butik mağazadır. Tüm süreci yüksek motivasyonuyla gerçekleştiren ve çalışanların Londra Judith Blacklock Flower School'da eğitim görmesi sebebiyle, işinde ön plana çıkardığı ticaret değil, sanattır.

Çiçekçiliği tam bir sanat dalı haline getiren çalışanlarıyla hizmet veren tazecicek.com üzerinden gerçekleştireceğiniz siparişlerle Türkiye'nin her yerinden taze çiçek ve lüks bitkilere ulaşmanız oldukça kolaydır. .