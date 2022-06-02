Ümraniye'de ne oldu? Ümraniye metro istasyonu olayı nedir? Ümraniye neden TT oldu? Bebek sahilinden sonra bir skandal haberi de Ümraniye'den geldi! Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek sahilinde kamusal alanda vatandaşların gözü önünde ilişkiye giren sapıkların videosu gündeme damga vurmuştu. Bir benzer olay da Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye Altınşehir Metro durağında kamusal alanda ilişkiye giren çiftin videosu sosyal medyada TT oldu.

Ümraniye'de ne oldu? Ümraniye metro istasyonu olayı nedir? Ümraniye neden TT oldu? Bebek sahilinden sonra bir skandal haberi de Ümraniye'den geldi! Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek sahilinde kamusal alanda vatandaşların gözü önünde ilişkiye giren sapıkların videosu gündeme damga vurmuştu. Bir benzer olay da Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye Altınşehir Metro durağında kamusal alanda ilişkiye giren çiftin videosu sosyal medyada TT oldu.

Bebek sahilinde yaşanan iğrençliğin yankıları henüz bitmemişken benzer bir olay İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler gündem olurken Ümraniye'de ne oldu? soruları da vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Ümraniye'de ne oldu?

Ümraniye Altınşehir metro istasyonu yakınlarında kameraya yansıyan görüntüler "pes" dedirtti. Bebek sahilinde kamusal alanda vatandaşların gözü önünde hayasızca davranışlarda bulunan şahısların videosu büyük tepkiye neden olmuştu. Benzer olay Ümraniye'de yaşandı.

Ümraniye metro istasyonu olayı nedir?

Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde akşam saatlerinde yaşanan olay mide bulandırdı. Videoda bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı. Çiftin reszilliği çevreden geçenler tarafından görüntülendi.

Ümraniye neden TT oldu?

Ümraniye'de yaşanan rezillik sosyal medyanın da gündemine oturdu. #ümraniye etiketi Twitter'da TT oldu ve binlerce paylaşım yapıldı. Görüntülere binlerce kişi tepki gösterdi.

Görüntülerdeki şahıslar aranıyor

Ümraniye'de yaşanan rezillik sonrası harekete geçildi. Ekipler kamusal alanda vatandaşların gözü önünde ilişkiye girenleri tespit etmek için çalışmalara başladı.