DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD bütçesinde 193 milyar dolarlık açık
Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Seyahat eden kişi orucunu ne zaman açmalı?
Ukraynalı müzakereciden İstanbul mutabakatı açıklaması
Orucunu unutarak yemek yiyen kişiye hatırlatmak gerekir mi? Oruç olduğunu unutup yiyen kişiye oruç hatırlatmak günah mıdır?
Britney Spears hamile mi? Britney Spears'ın eşi kim? Britney Spears 3. çocuğuna hamile!
Oruçlu iken kıl tüy alınır mı? Ağda yaptırmak orucu bozar mı? Özel bölgeye ağda yaptırmak orucu bozar mı?
Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
6 Rus yatına daha el koyuldu
Metaverse nedir ve zararları nelerdir?
Ünlü Formula yarış pilotu Yufeng Luo, başarılı bir yarış pilotu olmasının arkasındaki sırları anlattı
Rusya, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül
Kavcıoğlu, TİM heyetiyle görüştü
Adana’dan uzaya boru kebabı gönderdiler
Bayern Münih - Villarreal maçını canlı izle! EXXEN CANLI

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Seyahat eden kişi orucunu ne zaman açmalı?

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Seyahat eden kişi orucunu ne zaman açmalı?

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Artık seyahat etmek eskisinden de kısa sürüyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye birkaç saat içerisinde gidilebiliyor. Hal böyleyken seyahatlerde oruç tutan kişiler, oruçlarını neye göre açmaları gerektiğini araştırıyor. Seyahat eden kişi, geldiği şehrin vaktine göre mi, gittiği şehrin vaktine göre mi oruç açmalıdır? İşte Diyanet açıklamaları...

13 Dakika Önce
2022-04-12 23:18:53
Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Seyahat eden kişi orucunu ne zaman açmalı?

Artık seyahat etmek eskisinden de kısa sürüyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye birkaç saat içerisinde gidilebiliyor. Hal böyleyken seyahatlerde oruç tutan kişiler, oruçlarını neye göre açmaları gerektiğini araştırıyor. Seyahat eden kişi, geldiği şehrin vaktine göre mi, gittiği şehrin vaktine göre mi oruç açmalıdır? İşte Diyanet açıklamaları...

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

İmsak nedir?

İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir. Takvimlerde, imsak'ın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş