Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Seyahat eden kişi orucunu ne zaman açmalı?

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar? Artık seyahat etmek eskisinden de kısa sürüyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye birkaç saat içerisinde gidilebiliyor. Hal böyleyken seyahatlerde oruç tutan kişiler, oruçlarını neye göre açmaları gerektiğini araştırıyor. Seyahat eden kişi, geldiği şehrin vaktine göre mi, gittiği şehrin vaktine göre mi oruç açmalıdır? İşte Diyanet açıklamaları...

Artık seyahat etmek eskisinden de kısa sürüyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye birkaç saat içerisinde gidilebiliyor. Hal böyleyken seyahatlerde oruç tutan kişiler, oruçlarını neye göre açmaları gerektiğini araştırıyor. Seyahat eden kişi, geldiği şehrin vaktine göre mi, gittiği şehrin vaktine göre mi oruç açmalıdır? İşte Diyanet açıklamaları...

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre açar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

İmsak nedir?

İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir. Takvimlerde, imsak'ın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir. .