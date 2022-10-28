Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri | Lift Me Up Rihanna sözleri

Rihanna - Lift Me Up Türkçe çevirisi merak ediliyor. Yıllar sonra çıkardığı yeni single kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte Lift Me Up Rihanna sözleri...

Rihanna - Lift Me Up Türkçe çevirisi merak ediliyor. Yıllar sonra çıkardığı yeni single kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte Lift Me Up Rihanna sözleri...

Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri

[Nakarat]

Yükselt beni

Koru kolla beni

Yakınında tut beni

Zarar görmeyeyim

[Bölüm 1]

Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum

Beni yanına al uyuyacağın zaman

Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut

Göçünce sen beni güvende tut

Zarar görmeyeyim