Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri | Lift Me Up Rihanna sözleri
Rihanna - Lift Me Up Türkçe çevirisi merak ediliyor. Yıllar sonra çıkardığı yeni single kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte Lift Me Up Rihanna sözleri...
2022-10-28 19:40:44
Rihanna - Lift Me Up Türkçe çevirisi merak ediliyor. Yıllar sonra çıkardığı yeni single kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte Lift Me Up Rihanna sözleri...
Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri
[Nakarat]
Yükselt beni
Koru kolla beni
Yakınında tut beni
Zarar görmeyeyim
[Bölüm 1]
Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum
Beni yanına al uyuyacağın zaman
Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut
Göçünce sen beni güvende tut
Zarar görmeyeyim
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