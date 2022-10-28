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Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri | Lift Me Up Rihanna sözleri

Rihanna - Lift Me Up Türkçe çevirisi merak ediliyor. Yıllar sonra çıkardığı yeni single kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte Lift Me Up Rihanna sözleri...

6 Saat Önce
2022-10-28 19:40:44
Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri | Lift Me Up Rihanna sözleri

Rihanna - Lift Me Up Türkçe çevirisi merak ediliyor. Yıllar sonra çıkardığı yeni single kısa sürede milyonlarca kez tıklandı. İşte Lift Me Up Rihanna sözleri...

Rihanna - Lift Me Up Türkçe çeviri

[Nakarat]
Yükselt beni
Koru kolla beni
Yakınında tut beni
Zarar görmeyeyim

[Bölüm 1]
Ümitsiz düşlerim içinde acı çekiyorum
Beni yanına al uyuyacağın zaman
Beni yüreğinin en sıcak yerinde tut
Göçünce sen beni güvende tut
Zarar görmeyeyim

Rihanna - Lift Me Up sözleri | Rihanna - Lift Me Up Türkçe sözleri, çeviri | Rihanna yeni şarkısı Lift Me Up sözleri ve Lift Me Up dinle
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