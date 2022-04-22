DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zeytinyağı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?
Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? (TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri)
Vaggon ile Yaza Damga Vuracak Ürünlere Göz Attık
Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?
ABD'den kritik açıklama: Savaş başlamadan önce geliştirildi
Ukrayna'da nakliye uçağı düştü!
Samsun'da sehpadan tutunurken düşen bebek hayatını kaybetti
Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Veysel Yavuz Yüz Tipine Göre Saç Kesiminden Bahsetti
Antonov-26 uçağı özellikleri neler? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir? Antonov-26 hangi ülke yapımı?
Cem Gürdeniz kimdir? Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz nereli, kaç yaşında?
Mahkum 18. bölüm izle | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (18.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle
Çeçenistan'da bağımsızlığın sembol ismi: Cahar Dudayev
Camdaki Kız dizi 40. bölüm izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle (40.bölüm)
Şanghay'da vakalar artıyor: Kısıtlamalar uzatıldı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den kritik açıklama: Savaş başlamadan önce geliştirildi

ABD'den kritik açıklama: Savaş başlamadan önce geliştirildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce geliştirilmeye başlandığını söyledi.

19 Dakika Önce
2022-04-22 11:15:21
ABD'den kritik açıklama: Savaş başlamadan önce geliştirildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanmak üzere 800 milyon dolarlık silah paketinde ismi ilk kez duyulan Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi merak konusu oldu.

Pentagon Sözcüsünün gün içinde bu silah sisteminin Ukrayna'nın özel ihtiyaçları için ABD Hava Kuvvetleri tarafından hızlıca geliştirildiğine yönelik açıklaması, günlük basın toplantısında soruldu.

Kirby, "Phoenix Ghost Sistemi açıkçası işgalden önce geliştirilme aşamasındaydı. Hava Kuvvetleri, Ukraynalılarla istişare içinde bunun üzerine çalışıyordu. Özellikle de Doğu Ukrayna'da bu sistemlerin onların ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündük." dedi.

Bu sistemi geliştirmeye devam edeceklerini belirten Kirby, bu sistemlerin hedeflere saldırı düzenleme ve savaş sahasını gözetleme gibi taktik amaçlar için tasarlandığını belirtti.

Sözcü, bu sistemlerin ABD Hava Kuvvetlerince de kullanılmasının olası olduğunu aktardı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş