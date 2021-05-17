Prof. Dr. Nalcıoğlu: Muaz Kalaycı’nın eseri hem bilgi hem de keyif veriyor

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, gazeteci yazar Muaz Kalaycı’nın eserini değerlendirdi.

Prof. Dr. Nalcıoğlu, Muaz Kalaycı'nın ilk baskısı tükenen kitabı “Hasbihal”i değerlendirdi. “Sayın Muaz Kalaycı'nın kaleminden çıkmış bu değerli eseri okurken hem bilgi hem de keyfe aynı anda ulaşmak mümkün” diyen Nalcıoğlu, Muaz Kalaycı'nın basın sektöründeki deneyiminin verdiği kıvraklıkla hazırladığı soruların yanı sıra, anlık oluşturduğu sorular ve bu sorulara almayı başardığı samimi cevaplarla sohbet edilen değerli isimlerin iç dünyalarına, okurlarını da kendiyle beraberinde götürdüğünü söyledi.

Nalcıoğlu, şunları kaydetti: Gazete yazı türleri arasında, okur olarak en keyif aldığım tür olan söyleşinin birbirinden güzel örneklerinin bir araya toplandığı bir kitap olmuş Hasbihâl. Sanat ve basın camiasından çok değerli ve renkli isimlerle yapılmış söyleşileri okurken vaktin nasıl geçtiğini anlamak gerçekten zordu. Sayın Muaz Kalaycı, basın sektöründeki deneyiminin verdiği kıvraklıkla hazırladığı soruların yanı sıra, anlık oluşturduğu sorular ve bu sorulara almayı başardığı samimi cevaplarla sohbet edilen değerli isimlerin iç dünyalarına, okurlarını da kendiyle beraberinde götürüyor.Edebiyat, müzik, sinema, basın ve siyaset camiasının birbirinden değerli ve geniş kitlelerin hayranlıkla takip ettiği isimlerle kitap boyunca hem uzmanlık alanlarına dair çok nitelikli ve okuru bilgilendiren bir sohbet gerçekleştirilmiş hem de kişilerin siyaset, genel iktisadi ve toplumsal vaziyet, tarih, sanatın diğer dalları, gündelik yaşam pratikleri vasıtasıyla içinde bulundukları sosyo-psikolojik hâller akıcı bir dille ortaya konulmuş.”

“Hasbihâl de bir bakıma, Türk insanının neşeli, cıvıl cıvıl, renkli kişiliğine benzemiş demek, yanlış olmaz” diyen Prof. Nalcıoğlu, Kalaycı'nın eserini, “bir söyleşide klasik müziğin önemli isimlerinden, dünyaca meşhur bir keman virtüözünü dinlerken, daha doğrusu okurken bir sonraki söyleşide yerel bir değeri, Türk pop müziğinin önemli bir ismini görebiliyoruz. Ya da kitabın bir sayfasında dünyaca meşhur, eserleri 178 dile çevrilmiş bir edebiyatçının iç dünyasına ve sanatının inceliklerine dair ayrıntılara ulaşırken bir sonraki sayfada yine yerel bir değerin, tamamen bizden ve günümüzden bir şairin anlatılarına dalabiliyoruz. Bu da yazarın, Türk okurunun zengin iç âleminin bilinciyle Hasbihâl'in muhteviyatını belirlediğini ortaya koymakta.” şeklinde değerlendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.