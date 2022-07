Parviz Jafarov, Girişimcilere Önerilerde Bulundu

Girişimcilik faaliyetleri her geçen gün artıyor. Girişimcilere çeşitli önerilerde bulunan ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi gerektiğinden bahseden İş İnsanı Parviz Jafarov, “Dünyanın pek çok ülkesinde girişimcilik faaliyetleri önemli bir konumda bulunuyor. Bu nedenle yenilikçi fikirler destekleniyor. Girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için doğru zamanda risk alması çok önemli.” ifadelerinde bulundu.

Dünyada 30'dan fazla ülkede bulunan ve bulunduğu sektör içerisinde önemli adımlar atan Parviz Jafarov, girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jafarov, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz birçok önemli şirket, temelde küçük fikirlerin hayata geçirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Doğru zamanda risk alabilen girişimcilerin önemli faaliyetlerde bulunması, dikkat çeken markaların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Girişimcilik faaliyetlerinde bulunacak kişilere ilk önerim, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri gerektiğini bilmeleri. Bunun yanı sıra doğru zamanda alınan risk, çok daha iyi fırsatların değerlendirilmesini olanaklı kılacaktır.”

Yenilikçi Fikirler Hayata Geçirilmeli

Yenilikçi fikirlerin çok değerli olduğunu ve hayata geçirilmeleri için bu tür fikirlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Parviz Jafarov, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “İnovatif düşünme, aynı olaya farklı perspektiften bakılmasını ifade eder. Var olanlarda farklı şeyleri görebilen kişiler, bu sayede yenilikçi adımlar atma şansı elde eder. Dünyanın pek çok ülkesinde yenilikçi fikirleri destekleyen adımlar atılıyor. Girişimcilerin maddi anlamda desteklenmesi bunlardan sadece bir tanesi. Maddi kaynak bulan girişimciler, fikirlerini çok daha kolay bir şekilde hayata geçirebiliyor.”

Başarı için Doğru Zamanda Risk Alınması Önemli

Doğru risk almanın önemli olduğunu belirten Parviz Jafarov, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Her zaman risk almak doğru değil. Uygun zamanda doğru risk almak gerekiyor. Bu sayede kişi, önemli fırsatları değerlendirme şansı elde ediyor. Kariyer hayatında her zaman daha iyisi bulunuyor. Sadece daha iyisini yakalayabilmek için cesaretli olmak ve doğru zamanda risk almak gerekiyor. Tabi bu adımdan sonra sektörel analizler yapılmalı, kişi kendisini geliştirmeli. Bu tarz adımların her biri, girişimcilerin bulundukları sektörlerde başarı elde etmesini ve sektörde ön plana çıkmasını sağlıyor. Girişimci gençlere tavsiyem, fikirlerini hiçbir zaman küçümsememeleri ve kendilerine her zaman inanmaları.”

.