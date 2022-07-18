ABD'de silahlı saldırı önlemi: Çocukların girebilmesi için sığınak üretildi

ABD'nin Florida eyaletinde bir şirketin bir okula yapılacak potansiyel silahlı saldırılarda çocukların sığınabilmesi için kurşun geçirmez kutular tasarlamaya başlaması ülkede tartışma yarattı.

Birçok kişiye göre bu demir sığınaklar, ABD siyasetinin silah krizini çözememesinin bir sembolü olarak görülüyor.

Bahsi geçen kutuyu tasarlayan National Safety Shelters (Ulusal Güvenlik Sığınakları) şirketinin başkan yardımcısı John Corrado, tasarladıkları sığınakları "zorlu" bir probleme çözüm olarak gördüklerini ifade etti.

"Tabii ki ne kadar az silah olsa o kadar iyi olur. Çünkü silah olmazsa silahlı saldırı olmaz" diyen Corrado, "Ancak biz gerçeği kabullendik. Yönetim biçimimize baktığımızda ve yasaları değiştirmenin zorluğuna baktığımızda silahların bir yere gitmeyeceğini anlıyoruz. O yüzden kendinizi ondan koruyacak bir şeye ihtiyacınız var" dedi.

Şirkete göre kapsüllere saldırı anında çocuklar bir dakikadan kısa sürede girebiliyor ve içine bütün bir sınıf sığabiliyor. Kapsüllerin sadece tabancalara değil, AK-47 ve AR-15 gibi silahlara da direnç gösterdiği belirtildi.

Şirket, her sınıfa bu kapsüllerden bir tane yerleştirilmesini öngörüyor. Kapsüller, içeriden kilitleniyor.

ABD'de son olarak Texas'ın Uvalde kentinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlenmiş, 19 öğrenci ve 2 öğretmen öldürülmüştü.

Kaynak: T24 .