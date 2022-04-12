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Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?
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TIMETURK / SAĞLIK / Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?

Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?

Kan yutmak orucu bozar mı? Oruç tutarken belli inceliklere dikkat etmek gerekir. Özellikle orucu bozan durumlara bilhassa. Peki ama orucu bozan durumlar nelerdir? Tükürük yutmak, fazla tükürük yutmak ve kanlı tükürük yutmak oruca engel midir? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların Diyanet açıklaması...

45 Dakika Önce
2022-04-12 17:23:31
Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?

Oruç tutarken belli inceliklere dikkat etmek gerekir. Özellikle orucu bozan durumlara bilhassa. Peki ama orucu bozan durumlar nelerdir? Tükürük yutmak, fazla tükürük yutmak ve kanlı tükürük yutmak oruca engel midir? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların Diyanet açıklaması...

Kan yutmak orucu bozar mı?

iş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
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