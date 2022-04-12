Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?
Kan yutmak orucu bozar mı? Oruç tutarken belli inceliklere dikkat etmek gerekir. Özellikle orucu bozan durumlara bilhassa. Peki ama orucu bozan durumlar nelerdir? Tükürük yutmak, fazla tükürük yutmak ve kanlı tükürük yutmak oruca engel midir? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların Diyanet açıklaması...
2022-04-12 17:23:31
Oruç tutarken belli inceliklere dikkat etmek gerekir. Özellikle orucu bozan durumlara bilhassa. Peki ama orucu bozan durumlar nelerdir? Tükürük yutmak, fazla tükürük yutmak ve kanlı tükürük yutmak oruca engel midir? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların Diyanet açıklaması...
Kan yutmak orucu bozar mı?
iş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)
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