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TIMETURK / YAŞAM / Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c

Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c

Tüy almak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na sıkça sorulan sorular arasında 'Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?' yer alıyor. Peki ama tüy oruca engel olur mu? Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? İşte yanıtı...

49 Dakika Önce
2022-04-06 21:34:35
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na sıkça sorulan sorular arasında "Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?" yer alıyor. Peki ama tüy oruca engel olur mu? Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? İşte yanıtı...

Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195). (Diyane İşleri Yüksek Kurulu)

Tüy almak orucu bozar mı?

Diyaneet İşleri Yüksek Kurulu'nun da açıklamasına göre; tüy almanın oruca herhangi bir engeli yoktur. Orucun bozulması için yeme içme, cinsel birliktelik ve kadınlardaki adet döngüsü neden olur.

Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı?

Oruçluyken lazer epilasyon yapmak, oruca engel değildir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, avret mahalinin helal olmayan kişiye açılmaması gerektiğidir. .

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