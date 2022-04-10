İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? Namaz kılmak ve oruç tutmak ibadeti adet dönemlerinde yapılamaz. İncelikleri olan oruç tutma konusunda da kadınlar bu durumu araştırıyor. Peki ama son dakika regl olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak...

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? Namaz kılmak ve oruç tutmak ibadeti adet dönemlerinde yapılamaz. İncelikleri olan oruç tutma konusunda da kadınlar bu durumu araştırıyor. Peki ama son dakika regl olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak...

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu?

Kadınların adet görmesi durumunda namaz kılmamaları ve oruç tutmamaları gerekmektedir. Adetin fizyolojik olarak başlamış olması, kanın gelmesi durumu, orucu direkt olarak bozar.

İftara az kalması ya da gelen kanın az olması, durumu değiştirmez, orucun kaza edilmesi gerekir.

İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu) .