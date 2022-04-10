DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polis Haftası ne zaman? Polis haftasının önemi nedir?
Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse kimdir?
Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izle! SÜPER LİG
Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak
Gerçek siyasetçi halkı bıktırmaz
İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak
Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı
Barış Akarsu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
Nikotin bandı oruç bozar mı? Nikotin bandı ciltte emildiği için oruç bozulur mu? Nikotin bandı oruca engel midir?
Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozar mı? Oruçluyken gusül abdesti alınır mı?
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? AK Partili vekilden yanıt
Buça’daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor
Luis Suarez kimdir? Hangi takımda oynuyor?
Rus ordusu doğuya ilerliyor

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:54

04:11
18:54
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:42

04:07
18:42
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:45:00

İftar vakti

ANKARA

19:28

04:44
SAHUR
19:28
İFTAR

TIMETURK / KADIN & AİLE / İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? Namaz kılmak ve oruç tutmak ibadeti adet dönemlerinde yapılamaz. İncelikleri olan oruç tutma konusunda da kadınlar bu durumu araştırıyor. Peki ama son dakika regl olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak...

1 Saat Önce
2022-04-10 17:22:51
İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu? Namaz kılmak ve oruç tutmak ibadeti adet dönemlerinde yapılamaz. İncelikleri olan oruç tutma konusunda da kadınlar bu durumu araştırıyor. Peki ama son dakika regl olunursa oruç bozulur mu? İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi? Oruçluyken regl olmak...

İftara 1 saat kala adet olunursa oruç bozulur mu?

Kadınların adet görmesi durumunda namaz kılmamaları ve oruç tutmamaları gerekmektedir. Adetin fizyolojik olarak başlamış olması, kanın gelmesi durumu, orucu direkt olarak bozar.

İftara az kalması ya da gelen kanın az olması, durumu değiştirmez, orucun kaza edilmesi gerekir.

İftara yakın adet görmek oruca zarar verir mi?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu) .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş